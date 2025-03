EQS-News: vbw Pressemitteilung zum Weltwassertag: Rahmenbedingungen für Nutzung von Wasserkraft weiter verbessern

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Rahmenbedingungen für Nutzung von Wasserkraft weiter verbessern

Brossardt: „Wasserkraft spielt eine zentrale Rolle für den Wirtschaftsstandort“

(München, 21.03.2025). Anlässlich des Weltwassertags am 22. März betont die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. die Bedeutung von Wasser für die heimische Wirtschaft. „

Wasserkraft

spielt im Freistaat seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle als Energieträger und ist vor dem Hintergrund von Klimawandel und

Klimaschutzbemühungen

heute relevanter denn je. Die Wasserkrafterzeugung der mehr als 4.000 bestehenden Anlagen bewegt sich in Bayern in einer Bandbreite zwischen zehn und elf Milliarden Kilowattstunden pro Jahr. Damit liegt der Anteil der Wasserkraft an der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Freistaat heute bei ungefähr 25 Prozent. Erhalt, Modernisierung, Erweiterung und Neubau von Wasserkraftanlagen und Pumpspeichern sind daher für den

Wirtschaftsstandort Bayern

von großer Bedeutung. Jeder in Wasserkraft investierte Euro bewirkt das knapp Vierfache an Wertschöpfung“, erläutert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Um ihre Potenziale bestmöglich ausschöpfen zu können, sollten die

Rahmenbedingungen

für die Nutzung von Wasserkraft in Bayern weiter verbessert werden. „Dazu müssen Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden und Anreize für eine zusätzliche Wasserkrafterzeugung sowie für Pumpspeicherung gesetzt werden“, fordert Brossardt und ergänzt: „Potenzial sehen wir auch für den Einsatz von Wärmepumpen an Fließgewässern. Das sollte zügig weiter untersucht und erprobt werden.“

