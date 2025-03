Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Mot-clé supplémentaire

Die Vaudoise-Gruppe erzielt ein hervorragendes Ergebnis und stärkt ihr Wachstum



26.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Lausanne, 26. März 2025 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen verzeichnet ein hervorragendes Geschäftsjahr 2024. Dieser Erfolg ist vor allem auf die sehr guten Anlageergebnisse zurückzuführen und ermöglicht es uns, künftige Herausforderungen anzugehen, die Transformation unserer Gruppe voranzutreiben und unseren Kundinnen und Kunden und unseren Mitarbeitenden ein stabiles und sicheres Umfeld zu bieten. Die Vaudoise-Gruppe verzeichnet ein ausgezeichnetes operatives Ergebnis mit einem konsolidierten Gewinn von CHF 147,0 Millionen gegenüber CHF 132,5 Millionen im Jahr 2023. Insgesamt steigt der Umsatz um 4,2 % im Vergleich zum Vorjahr und erreicht CHF 1’436,4 Millionen. Das Eigenkapital steigt um 9,0 % auf CHF 2’549,5 Millionen und erreicht damit einen neuen Höchststand in der Geschichte des Unternehmens. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die Dividende der Namenaktien B der Vaudoise Versicherungen Holding um CHF 2.– auf CHF 24.– und die Dividende der Namenaktien A auf CHF 0.35 zu erhöhen. Die Vaudoise Allgemeine wird CHF 44 Millionen an ihre Versicherten im Zeitraum 2025–2026 weitergeben.

Konsolidierter Nettogewinn von CHF 147,0 Millionen

Umsatzsteigerung um 4,2 % auf CHF 1’436,4 Millionen

Stabile Combined Ratio Nichtleben bei 96,6 %

Steigerung des Anlageertrags auf 2,5 %

Anstieg des Eigenkapitals um 9,0 % auf CHF 2’549,5 Millionen

Gewinnweitergabe an unsere Nichtleben-Kundinnen und -Kunden in der Höhe von CHF 44 Millionen und Antrag zur Erhöhung der Dividende auf CHF 24.– pro Namenaktie B

Starke Kapitalisierung der Gruppe mit einem SST-Quotienten (Schweizer Solvenztest) von 333 %

«Das Geschäftsjahr 2024 ist eines der besten in der Geschichte unseres Unternehmens. Dank des Wachstums und der allgemeinen guten Gesundheit unseres Unternehmens können wir diesen Erfolg mit unseren Kundinnen und Kunden über unsere Gewinnweitergabepolitik und mit unseren Aktionärinnen und Aktionären in Form einer Dividendenerhöhung teilen. Ausserdem können wir die Transformation unseres Unternehmens zuversichtlich fortsetzen.»

Jean-Daniel Laffely, Generaldirektor, CEO



Die gebuchten Bruttoprämien der Vaudoise-Gruppe sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % gestiegen und belaufen sich auf CHF 1’396,7 Millionen.

Die Deutschschweiz entwickelt sich weiter mit einem Wachstum von 3,4 % im Jahr 2024. So generiert die Gruppe knapp 40 % der Prämien in diesem Landesteil.

Im Nichtlebengeschäft belaufen sich die gebuchten Prämien auf über CHF 1’156,0 Millionen (+5,1 %). Das P&C-Geschäft verzeichnet trotz einem hart umkämpften Markt in allen Segmenten ein Wachstum von 3,0 %. Die Motorfahrzeugversicherungen steigen als volumenmässig wichtigste Branche der Vaudoise um 1,1 %. Wie die meisten Motorfahrzeugversicherer in der Schweiz hat die Vaudoise Massnahmen ergriffen, um auf die steigenden Schadenkosten zu reagieren. Die Sachversicherungen wachsen um sehr erfreuliche 6,6 %. Die Haftpflichtbranche wächst um rund 2,7 %. Die Personenversicherungen Nichtleben verzeichnen ein ausgezeichnetes Wachstum von 8,0 % mit zusätzlichen Prämien in der Höhe von CHF 36,1 Millionen. Gleichzeitig zu diesem Wachstum konnte die Schadenbelastung sowohl bei Unfall als auch Krankheit verbessert werden. Nach einem ersten Halbjahr mit grossen Elementarschäden verlief das zweite Halbjahr milder, sodass sich die Combined Ratio 2024 bei 96,6 % stabilisierte. Im Einzelleben stellen wir einen Rückgang der gebuchten Prämien um 3,8 % auf CHF 240,7 Millionen fest. Bei den Einmalprämien ist dieser Rückgang auf ein geringeres Volumen beim Produkt Serenity Plan und auf die Vermarktung einer geringeren Tranche beim Produkt TrendValor zurückzuführen. Unsere Strategie der Ertrags-Komplementarität zeigt Wirkung. Das sonstige Geschäft trägt mit CHF 14 Millionen zum Ergebnis bei. Dies entspricht 10 % des konsolidierten Ergebnisses 2024 der Gruppe. Im Geschäftsjahr 2024 stieg das Anlagevolumen der Vaudoise-Gruppe um CHF 107,2 Millionen auf CHF 7’690,0 Millionen. Der Anlageertrag gemäss Erfolgsrechnung steigt 2024 auf 2,5% (2023: 2,1%). Die Netto-Performance zum Marktwert beträgt 6,3 % gegenüber 5,7 % im Vorjahr. Neben dem aktiven Management ihrer eigenen Anlagen verwaltet die Vaudoise-Gruppe über ihre Tochtergesellschaften Berninvest AG und Vaudoise Investment Solutions AG auch Immobilienanlagen für Dritte im Wert von CHF 3’246,1 Millionen, was einem Anstieg von CHF 239,7 Millionen im Vergleich zu 2023 entspricht. Die Gruppe weist gemäss Schweizer Solvenztest (SST) eine Risikofähigkeit auf, die weit über den aufsichtsrechtlichen Erfordernissen liegt, nämlich nämlich 333 %.44 Millionen für die Versicherten Die Vaudoise gibt einen Teil ihres Gewinns an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Im Einklang mit der genossenschaftlichen Strategie der Gruppe beteiligt die Vaudoise Allgemeine ihre Nichtleben-Kundinnen und -Kunden in Form eines Prämienrabatts am Gewinn. Bei den Nichtleben-Versicherungen beläuft sich der Betrag der Gewinnweitergabe 2025–2026 auf insgesamt CHF 44 Millionen. Das entspricht einem Prämienrabatt von 20 % für Versicherte mit einer Haftpflicht-/Sachversicherung. Bis am 30. Juni 2026 wird die Gruppe so seit 2011 über CHF 440 Millionen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben haben.Gestiegener Gewinn für die Vaudoise Versicherungen Holding AG Die Vaudoise Versicherungen Holding AG verzeichnet 2024 einen Gewinn von CHF 50,9 Millionen gegenüber CHF 43,5 Mio. im Vorjahr. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vorschlagen, die Dividende der Namenaktien B der Vaudoise Versicherungen Holding um CHF 2.– auf CHF 24.– und die Dividende der Namenaktien A auf CHF 0.35 zu erhöhen.

Ausserdem hat der Verwaltungsrat der Vaudoise Versicherungen Holding AG den Verkauf von 20’000 eigenen Aktien an die Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, gutgeheissen. Die Transaktion wird zum gewichteten Durchschnittspreis der VAHN-Aktie (ISIN CH0021545667) des heutigen Tages (26. März 2025) durchgeführt.



Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG vor, Philippe Hebeisen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen. Die weiteren Verwaltungsratsmitglieder stellen sich für die Wiederwahl in ihrer heutigen Funktion zur Verfügung. Es sind dies Martin Albers, Nathalie Bourquenoud, Javier Ferndandez-Cid, Eftychia Fischer, Peter Kofmel, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung ausserdem die Wahl von Hélène Béguin als Verwaltungsrätin und die Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, das heisst, Jean-Philippe Rochat, Nathalie Bourquenoud und Cédric Moret vorschlagen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung ausserdem vorschlagen, den Revisor Ernst & Young AG in Lausanne und ACTA Notaires als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für ein weiteres Jahr zu verpflichten. Die Generalversammlung wird ferner über den Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung) und den Nachhaltigkeitsbericht abstimmen.Aussichten für das Jahr 2025 Für 2025 dürfte sich das Umsatzwachstum fortsetzen. Die Gruppe wird die Qualität der Abschlüsse, eine angemessene Tarifierung und die Entwicklung der Schadenbelastung weiter sorgfältig im Auge behalten. Die Vaudoise-Gruppe diversifiziert ihre Anlagen breit und behält bei ihren Obligationenanlagen und ihren Absicherungen der Aktien und Devisen in Übereinstimmung mit ihrer Risikofähigkeit eine hohe Qualität bei.

Weitere Informationen Die vorliegende Pressemitteilung und der Jahresbericht 2024 sind auf der Website der Vaudoise einsehbar: [https://www.vaudoise.ch/de/uber-uns/die-vaudoise-gruppe/investor-relations/jahres-und-halbjahresberichte]

Pressemitteilung zu den Jahresergebnissen

Jahresbericht 2024 (PDF)



Jahresbericht 2024 online



Nachhaltigkeitsbericht (PDF)



Kontakt für Medienschaffende: Christoph Borgmann, Chief Financial Officer, (ab 15.30 Uhr), 021 618 86 88,investor@vaudoise.ch Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18, media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

