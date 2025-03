GNW-News: Pariser Erklärung zu Wirtschaft und Ernährung 2030: Umgestaltung der Ernährungswirtschaft

^PARIS, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. März 2025 stellten die Access

to Nutrition Initiative (ATNi), die Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) und das Paris Peace Forum die Pariser Erklärung zu Wirtschaft und Ernährung 2030 auf einem hochrangigen Event im Vorfeld des Pariser Gipfels ?Nutrition for Growth (N4G)" vor. In dieser Erklärung wird dringend dazu aufgerufen, die Ernährungswirtschaft durch einen sektorübergreifenden Ansatz neu zu gestalten, um Mangelernährung in all ihren Formen zu bekämpfen. Unterernährung (Stunting, Anämie, Auszehrung), Fettleibigkeit, Mikronährstoffmangel und Ernährungsunsicherheit wirken sich auf Gesundheit, Klima und Wirtschaft aus und unterstreichen die Notwendigkeit koordinierter Maßnahmen. Im Jahr 2022 waren 2,5 Milliarden Erwachsene übergewichtig, darunter 890 Millionen mit Adipositas, während 390 Millionen untergewichtig waren. Um einen bedeutenden Wandel herbeizuführen, skizziert die Erklärung einen Fahrplan für vorrangige Maßnahmen bis 2030. Dutzende von Organisationen, darunter NGOs wie ATNi, GAIN, das Paris Peace Forum und Scaling Up Nutrition Movement, sowie Organisationen des Privatsektors wie IFBA und CGF (siehe vollständige Liste der Autoren unten), haben zusammengearbeitet, um eine Reihe messbarer Verpflichtungen zu entwickeln, die darauf abzielen, die Ernährungswirtschaft für alle zu verändern. Die Erklärung enthält auf Stakeholder zugeschnittene Handlungsaufforderungen, darunter: * Für Regierungen Damit sie ihre Subventionen (die sich derzeit auf 638-851 Milliarden US-Dollar pro Jahr belaufen) reformieren und die Beschaffung nutzen können, um mehr nahrhafte und lokal produzierte Lebensmittel zu fördern. * Für Investoren Ernährung als finanziell relevantes Thema und als Anlagethema in ihre Anlagestrategien einzubetten. * Für Unternehmen Sie sollten Verantwortung übernehmen, indem sie Produkte neu formulieren, die allgemeine Gesundheit der Lebensmittelportfolios verbessern und ihre Marketingstrategien von ungesunden Lebensmitteln abwenden. * Für gemeinnützige Organisationen und internationale Organisationen Sie sollten gemeinsam an klaren Rahmenbedingungen für das Engagement des Privatsektors arbeiten, in denen die Rollen, Verantwortlichkeiten und erwarteten Ergebnisse festgelegt sind. * Für alle Stakeholder Um Verpflichtungen zu mobilisieren, die Unternehmenstransparenz und -verantwortung ermöglichen, und die SMART-2030- Ernährungsziele zu erreichen. ?Wir haben einige geringfügige Fortschritte bei der Verbesserung der Ernährungsergebnisse durch den Privatsektor festgestellt, aber das reicht nicht aus. Die Erklärung fordert alle Akteure auf, Maßnahmen zu ergreifen und die Märkte für Nahrungsmittel zu verbessern, was wiederum der Industrie dabei helfen wird, gesündere und erschwinglichere Lebensmittel für alle bereitzustellen", so Greg S. Garrett, Executive Director der Access to Nutrition Initiative (ATNi). ?Wenn wir wollen, dass Unternehmen mehr für die Ernährung tun, müssen Regierungen sie mit Zuckerbrot und Peitsche dazu anregen. Bisher wurden hauptsächlich Drohungen verwendet, und das schafft nur Feindseligkeit. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens sollten Darlehensmechanismen geschaffen werden, die für KMU, die nahrhafte Lebensmittel liefern, funktionieren, damit sie wachsen können. Derzeit gibt es keine. Zweitens sollten Anreize für größere Unternehmen geschaffen werden, Ernährungsprogramme für ihre Belegschaft zu initiieren, um ihre Produktivität zu steigern und widerstandsfähige Lieferketten zu schaffen. Derzeit gibt es keine", fügte Lawrence Haddad, Executive Director von GAIN, hinzu. ?In einer unsicheren Welt, in der der traditionelle Multilateralismus bedroht ist, müssen wir neue Koalitionen bilden, um unsere gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen. Das Paris Peace Forum ist stolz darauf, die Zivilgesellschaft dabei unterstützt zu haben, die Kluft zwischen den Debatten über Ernährung im institutionellen und im privaten Sektor zu überbrücken: Im Rahmen dieses einzigartigen Gipfeltreffens ?Nutrition for Growth" in Paris und in einer Zeit, in der die Regierungen in einem engen fiskalischen Rahmen agieren, brauchen wir den Privatsektor mehr denn je,", so Justin Vaïsse, General Director des Paris Peace Forum. Die Kürzungen der Entwicklungshilfe zeigen, dass wir alle neu darüber nachdenken müssen, wie die Finanzierung von Entwicklung und öffentlicher Gesundheit anders und effektiver gestaltet werden kann, auch durch Lösungen, die den privaten und den öffentlichen Sektor zusammenbringen. Die drei globalen gemeinnützigen Organisationen Access to Nutrition initiative (ATNi), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) und Paris Peace Forum (PPF) erhielten das offizielle Mandat, die Entwicklung der Pariser Erklärung gemeinsam zu fördern. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Entwicklung sinnvoller Beiträge zur öffentlichen Gesundheit und Ernährung das Hauptziel der Gruppe blieb. Autoren und Mitwirkende * Access to Nutrition initiative (ATNi) * Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) * Paris Peace Forum (PPF) * The Consumer Goods Forum (CGF) * The International Food and Beverage Alliance (IFBA) * The Private Sector Mechanism (PSM) * The Scaling Up Nutrition Business Network (SBN) * Nutrition Japan Public Private Platform (NJPPP) * und der World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Medienkontakt - Philip Eisenhart Philip.eisenhart@accesstonutrition.org (mailto:Philip.eisenhart@accesstonutrition.org) °