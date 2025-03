APA ots news: FMA: Nachhaltigkeitsrisiken müssen im Risikomanagement des Finanzsektors adäquat abgebildet werden

Aktualisierter Leitfaden der Finanzmarktaufsicht soll Hilfestellung beim Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken geben. Nach breiter Konsultation veröffentlicht. Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren grundlegend überarbeiteten, sektorübergreifenden Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht. Der im Jahr 2020 erstmals veröffentlichte Wegweiser soll den beaufsichtigten Unternehmen als Hilfestellung bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit dienen und sie auf regulatorische Entwicklungen und die Erwartungen der Aufsicht vorbereiten. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis für dieses komplexe Themenfeld zu schaffen, und die beaufsichtigen Unternehmen bei der Adressierung von Nachhaltigkeitsrisiken zu unterstützen. Darunter sind Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu verstehen - auch bekannt unter den englischen Stichworten Environmental , Social , und Governance oder abgekürzt ESG. Die Extremwetterereignisse im Jahr 2024 haben tiefe Spuren auch in Österreich hinterlassen. Daneben war 2024 das heißeste jemals gemessene Jahr, die Durchschnittstemperatur der Erde lag erstmals um 1,6 Grad Celsius höher als in den Jahren 1850 bis 1900, und somit über dem 1,5 Grad Celsius Ziel des Pariser Klimaabkommens. Daneben verschärft sich zunehmend auch die Biodiversitätskrise, eine weitere Herausforderung, die intrinsisch mit dem Klimawandel verbunden ist. "Die Auswirkungen des Klimawandels und der Biodiversitätskrise bergen existenzielle Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft, denen sich sämtliche Finanzsektoren, und damit auch die von der FMA beaufsichtigten Unternehmen, nicht entziehen können", so FMA- Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller. "Finanzmarktteilnehmer müssen diese Risiken in ihrer täglichen Arbeit bei Kredit-, Markt- oder operationellen Risiken mitberücksichtigen." Angesichts der Bedeutung der Nachhaltigkeitsrisiken und den bisher eher begrenzten Erfahrungswerten beim entsprechenden Risikomanagement, ist gemeinsames Lernen und Weiterentwickeln der Ansätze in diesem Bereich essenziell. Der FMA-Vorstand bedankt sich an dieser Stelle für die Mitarbeit und zahlreichen Anregungen verschiedener Stakeholder:innen, die bei der Überarbeitung maßgeblich zur inhaltlichen Erweiterung und Ausgestaltung des Leitfadens beigetragen haben. Neben einer generellen Aktualisierung wurden insbesondere zwei aktuelle Themen erstmalig aufgenommen: einerseits naturbezogene Risiken bzw. Biodiversitätsrisiken, andererseits das Thema Transitionsplanung und Transitionspläne. Aber auch Themen wie Anpassung an den Klimawandel und Litigation Risks , bzw. Greenwashing -Risiken wurden vertieft adressiert. Als besonders praxisrelevanter Aspekt wurde zudem der Annex aktualisiert und ausgeweitet, der einen Überblick zu Tools und Methoden für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken bietet. Für diesen Teil wurde die Unterstützung des Umweltbundesamts herangezogen, die FMA bedankt sich ausdrücklich hierfür. "Nachhaltigkeitsrisiken kontinuierlich und adäquat im Rahmen eines soliden Risikomanagements zu adressieren, ist dringend notwendig", so Ettl und Müller abschließend. "Die Risiken verschwinden nicht, nur weil sich die öffentliche Debatte und das regulatorische Rahmenwerk dynamisch entwickelt." In diesem Sinne hofft die FMA mit dem Leitfaden einen Beitrag zur Unterstützung der beaufsichtigten Unternehmen beim Management von Nachhaltigkeitsrisiken leisten zu können. Der aktualisierte Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken kann hier abgerufen werden: https://www.fma.gv.at/fma/fma-leitfaeden/ . Weitere Informationen zum Thema Sustainable Finance auf der Website der FMA .