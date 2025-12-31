APA ots news: FMA informiert: Versicherungsprämie erhöht? Worauf...

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Zum Jahreswechsel passen viele Versicherungen ihre Prämien an.  
Die FMA erklärt in "Reden wir über Geld", was Versicherte 
wissen müssen. 

Wien (APA-ots) - Zum Jahreswechsel erhalten viele Versicherte Schreiben  
von ihren 
Versicherungen über Prämienanpassungen. Das sorgt oft für 
Verunsicherung. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) informiert in der 
aktuellen Ausgabe ihrer Informationsreihe "Reden wir über Geld" für 
Verbraucher:innen, wann Prämienerhöhungen zulässig sind, und welche 
Rechte Versicherte haben. 

Prämienanpassung ist vertraglich geregelt 

Prämienanpassungen gibt es bei fast allen Versicherungen. Sie 
sind in der Polizze oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
geregelt. Sie dienen dazu, den Versicherungsschutz über viele Jahre 
hinweg wertbeständig zu halten. Anpassungen erfolgen häufig auf Basis 
von Preisindizes, etwa jenen der Statistik Austria, oder nach einem 
fix vereinbarten Prozentsatz. 

Eine Prämienerhöhung ist dabei nicht willkürlich möglich, sondern 
muss auf einer klar vereinbarten Prämienanpassungsklausel beruhen und 
für Versicherte transparent und nachvollziehbar sein. Bei 
Krankenversicherungen gelten gesetzlich bestimmte Sonderregeln. 

Höhere Prämien können auch Vorteile haben 

Für die Versicherten haben Prämienanpassungen auch Vorteile: Der 
vereinbarte Versicherungsschutz bleibt erhalten, und es kommt nicht 
zu einer schleichenden Unterversicherung, bei der die 
Versicherungssumme an Wert verliert. Gleichzeitig sichern sie die 
langfristige Leistungsfähigkeit der Versicherungsunternehmen. 

Was Versicherte bei hohen Prämien tun können 

Ist die Prämie zu hoch, haben Versicherte mehrere 
Handlungsmöglichkeiten: Je nach Vertrag kann widersprochen, der Tarif 
angepasst oder der Versicherungsschutz vorübergehend ruhend gestellt 
werden. Ein vorschneller Versicherungswechsel sollte jedoch gut 
überlegt sein, da dabei Nachteile wie höhere Prämien, neue 
Gesundheitsprüfungen oder der Verlust von Altersrückstellungen drohen 
können. 

Die FMA rät, Prämienanpassungen nicht vorschnell als Nachteil zu 
sehen, sondern sich zu informieren, Verträge zu prüfen und Angebote 
zu vergleichen. Wer versteht, warum und wann Prämien steigen, kann 
fundierte Entscheidungen treffen und dauerhaft gut abgesichert 
bleiben. 

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie 
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

