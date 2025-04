OTS: TEMU / Temu und PlentyONE bündeln Kräfte, um Händler auf dem Weg zur ...

Temu und PlentyONE bündeln Kräfte, um Händler auf dem Weg zur globalen Expansion zu unterstützen (FOTO) Berlin (ots) - Temu, der globale Online-Marktplatz für den Direktvertrieb ab Werk, hat eine strategische Partnerschaft mit PlentyONE bekanntgegeben. PlentyONE ist ein führender Anbieter von All-in-One-E-Commerce-ERP-Software. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Händler umfassend bei ihrer internationalen Expansion zu begleiten. Die Partnerschaft verbindet das innovative Geschäftsmodell von Temu zur Optimierung von Lieferketten mit der umfassenden Expertise von PlentyONE im Bereich der digitalen Integration. Durch die Anbindung an das fortschrittliche Marktplatz-Ökosystem von PlentyONE können Händler auf Temu ihre betriebliche Effizienz steigern - von der Lagerhaltung bis zur Auftragsabwicklung - und neue Wachstumschancen auf internationalen Märkten erschließen. Auch Händler aus dem PlentyONE-Ökosystem profitieren vom innovativen Ansatz der Plattform in Marketing und Logistik, von wettbewerbsfähigen Preisen dank optimierter Lieferketten und von der Möglichkeit, ihre globale Präsenz weiter auszubauen. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Temu. Sie eröffnet unseren Händlern den Zugang zu einem der weltweit am schnellsten wachsenden Marktplätze - einer innovativen Plattform, die den E-Commerce neu gestaltet", sagt Adam Lucas, Vice President of Partnerships bei PlentyONE. PlentyONE beschäftigt über 300 Mitarbeitende und zählt rund 55.000 Nutzer. Das Unternehmen blickt auf eine langjährige Erfolgsbilanz zurück, wenn es darum geht, Marken, Hersteller und Händler mit internationalen Marktplätzen zu vernetzen und deren Wachstum zu unterstützen. PlentyONE kombiniert modernste Technologie mit persönlichem Service und einem umfangreichen Partnernetzwerk. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit PlentyONE, durch die Händler ihre E-Commerce-Aktivitäten optimieren und ihre globale Reichweite erweitern können", so ein Sprecher von Temu. "Diese Kooperation unterstreicht unser Engagement, Händler mit den notwendigen Ressourcen für nachhaltigen Erfolg auszustatten." Seit dem Start im September 2022 ist Temu in über 90 Märkte weltweit expandiert. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Produkten zu wettbewerbsfähigen Preisen, wurde als eine der von Apple empfohlenen Top-Apps des Jahres 2024 ausgezeichnet und zählt zu den meistbesuchten E-Commerce-Websites weltweit. Seit dem vergangenen Jahr lädt Temu gezielt lokale Händler in Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Mexiko, Japan, Belgien, Polen, Österreich, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Portugal, Kanada, Australien und Schweden ein, Teil der Plattform zu werden. Ziel ist es, lokale Unternehmen zu unterstützen. Temu erwartet, dass künftig bis zu 80 Prozent des Umsatzes in Europa aus diesem lokalen Modell stammen werden. Langfristig sollen europäische Händler auch weltweit über die Plattform verkaufen können. Über PlentyONE Die PlentyONE GmbH ist ein innovatives Softwareunternehmen und Entwickler des führenden E-Commerce-ERP PlentyONE. Seit 20 Jahren unterstützt das Unternehmen Marken, Hersteller und Händler dabei, ihre Reichweite zu vergrößern und ihr E-Commerce-Geschäft effizient zu skalieren, indem sie schnell an über 150 Marktplätze angebunden werden können. PlentyONE automatisiert und vernetzt Prozesse entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette, um einen effektiven Multichannel-Handel zu ermöglichen und die digitale Vertriebsstrategie der Kunden zu stärken. Rund jeder zehnte Euro im deutschen Online-Handel wird über die Plattform generiert. Weitere Informationen unter http://www.plentyone.com . Über Temu Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. In über 90 Märkten weltweit aktiv, verfolgt die Plattform das Ziel, hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubieten und so den Alltag der Kunden zu bereichern. Gegründet im Jahr 2022, verfolgt Temu die Mission, ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen erfolgreich sein können. Pressekontakt: mailto:media@temu.com mailto:press@plentyone.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178071/6009207 OTS: TEMU