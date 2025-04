Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Katrin Eggenberger und Bruno Räss neu in den Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG gewählt



11.04.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung, 11. April 2025

Anlässlich der Generalversammlung der Nova Property Fund Management AG vom 10. April 2025 wurden Dr. Katrin Eggenberger und Bruno Räss als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt. René Bock, seit 2018 Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrats ist auf das Datum der Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Das Verwaltungsratsgremium setzt sich neu wie folgt zusammen: Catrina Luchsinger Gähwiler (Präsidentin), Bruno Räss (Vizepräsident), Katrin Eggenberger (Mitglied) und Raymond Rüttimann (Mitglied).

Dr. Katrin Eggenberger ist anerkannte Expertin für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Finanzentwicklung, internationale Politik und Nachhaltigkeit. Seit 2021 ist sie Senior Advisor bei der Agora Strategy Group (Deutschland) und Mitglied des Verwaltungsrats von AISquare Inc. (USA) sowie Deon Digital (Schweiz, Dänemark). Zudem fungiert sie als Präsidentin des Advisory Boards Ost von Implenia und ist Mitglied des Stiftungsrats der Pro Futura Jugendstiftung sowie des Verrucano Kultur und Kongresshauses. Von 2019 bis 2021 war Katrin Eggenberger Aussenministerin von Liechtenstein und verantwortlich für die Ressorts Äusseres, Justiz und Kultur. Zuvor, von 2016 bis 2019, war sie Stabschefin des Gründers und geschäftsführenden Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums (WEF). In dieser Funktion leitete sie zusätzlich auch die Community of Chairpersons des WEF und war federführend bei der Entwicklung der globalen Plattform UpLink. Diese Plattform vereint Start-ups, Technologieunternehmen, Regierungen, NGOs, internationale Organisationen, Denkfabriken und Universitäten, um die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) zu fördern. Davor war sie elf Jahre lang im Bankwesen (Notenstein Private Bank, VP Bank, LGT Bank) tätig. Katrin Eggenberger hat an der Universität St. Gallen (HSG) zur Doktorin der Staatswissenschaften promoviert und verfügt über einen Bachelor- und Master-Abschluss in Finanzdienstleistungen und internationalem Management der Universität Liechtenstein sowie einen Master-Abschluss der John F. Kennedy School of Government der Harvard University.

Bruno Räss ist ein ausgewiesener Spezialist in Wirtschaftsprüfung und -beratung und im Audit bei PricewaterhouseCoopers AG (1987 bis 2021 – davon als Auditpartner seit 1997) und von 2022 bis 2025 als Konsulent bei der Rechtsanwaltskanzlei Bratschi AG tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung von klein- und mittelständischen Unternehmen, Familienunternehmen, Konzernen, Pensionskassen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie politische Gemeinden und Schulgemeinden. Er berät Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Firmen bei wirtschaftlichen Themen, Finanzierungsfragen, Unternehmenstransaktionen, Nachfolgeplanungen und Nachfolgeregelungen. Bruno Räss verfügt über ausgezeichnete Erfahrung in der Erarbeitung von Businessplänen sowie in Sanierungs-, Restrukturierungs- und Reorganisationsprojekten. Des Weiteren begleitet er Unternehmerinnen und Unternehmer als Sparringpartner (Coaching). Bruno Räss ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und lic. oec. HSG. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener mittelständischer Unternehmen in der Ostschweiz.

Dr. Catrina Luchsinger, Verwaltungsratspräsidentin der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Ich freue mich über die Neuwahlen von Katrin Eggenberger und Bruno Räss in den Verwaltungsrat. Gemeinsam werden wir die strategische Ausrichtung der Nova Property Fund Management AG weiterentwickeln und ausbauen. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung danke ich René Bock für sein langjähriges Engagement und seinen wertvollen Beitrag in den vergangenen sieben Jahren. Wir wünschen ihm in jeder Hinsicht für die Zukunft viel Glück und alles Gute.»

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

