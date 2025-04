EQS-News: The Platform Group AG: Erwerb der Luxusplattform Joli Closet, Paris

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Erwerb der Luxusplattform Joli Closet, Paris Düsseldorf, 25. April 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Gesellschaft Joli Closet mit Sitz in Paris, Frankreich, mehrheitlich erworben. Per April 2025 wird ein Vertrag über 50,1 % der Gesellschaftsanteile mit den veräußernden Gesellschaftern unterzeichnet. Verkäufer ist eine Beteiligungsgesellschaft im Besitz der Gründer. Das Closing wird für Juni 2025 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Joli Closet wurde im Jahr 2015 gegründet und ist eine Plattform für gebrauchte Luxusprodukte in den Bereichen Mode, Handtaschen, Schuhe sowie Uhren. Es werden über 220.000 Produkte auf der Plattform gelistet, der Durchschnittswarenkorb beträgt EUR 750. Mehrere tausend Händler verkaufen ihre Produkte über die Plattform, in Paris werden durch eigene Mitarbeiter die Qualitäts- und Echtheitskontrolle vorgenommen.



Christopher Pourtale und Sandra Yamamura, Gründer und Geschäftsführer von Joli Closet: „Als Gründer von Joli Closet sind wir stolz, unsere gemeinsame Reise als Marktplatz für gebrauchte Luxusartikel gemeinsam mit The Platform Group umzusetzen. Unsere Position als Plattform für Secondhand-Luxusprodukte ist einzigartig, die stärksten Marken sind Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Rolex, Gucci sowie Prada. Gemeinsam mit TPG möchten wir ein Luxusuniversum aufsetzen und in neue Märkte expandieren.“

Ziel der Übernahme von Joli Closet ist es, den Bereich Luxus der TPG weiter auszubauen und bei den bestehenden Luxus-Plattformen fashionette, Winkelstraat, Chronext und Brandfield den Bereich Vintage deutlich zu stärken.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Mit der Übernahme von Joli Closet besetzen wir erstmals mit einer eigenen Plattform den Bereich der gebrauchten Luxusgüter, ein Markt mit weltweit über EUR 40 Mrd. Volumen. Wir werden dabei insbesondere unsere bestehenden Luxusplattformen wie fashionette und Winkelstraat direkt verknüpfen und so den Bereich Vintage deutlich ausbauen. Joli Closet ist seit 2015 eigentümergeführt, konnte mit mehreren tausend Händlern einen Warenwert von über EUR 300 Mio. auf der Plattform organisieren. Wir freuen uns, diese Erfolgsgeschichte aus Paris nun auszubauen und in andere Länder und Verticals zu übertragen.“



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 525 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von EUR 33 Mio. realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

