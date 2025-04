GNW-News: Globaler Innovationsschub im Energiebereich: TERA-Award mit rekordverdächtigen 785 Einsendungen

^HONGKONG, April 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der diesjährige TERA-Award hat

Innovatoren aus aller Welt angezogen und damit frühere Teilnahmerekorde gebrochen - ein Beleg für den zunehmenden globalen Bedarf an klimatechnischen Lösungen. Der Wettbewerb für intelligente Energielösungen beendete Anfang April die Bewerbungsphase mit 785 Einreichungen aus 76 Ländern und Regionen und verzeichnete damit die höchste Beteiligung in seiner vierjährigen Geschichte. Diese Zahlen stehen stellvertretend für eine Vielzahl von Innovationen in sechs Kategorien, wobei die erneuerbaren Energien im Vordergrund stehen. Die Teilnehmer haben Konzepte für grüne Kraftstoffe, Wasserstofftechnologie, intelligente Energiesysteme und nachhaltige Infrastrukturen eingereicht - allesamt mit dem Ziel, die weltweit drängendsten Energieprobleme zu lösen. ?Wir beobachten eine bemerkenswerte globale Konvergenz im Bereich der Energieinnovation", sagt Alan Chan, Executive Chairman des TERA-Award- Organisationskomitees. ?Diese große Zahl von Teilnehmern bestätigt, dass der TERA-Award zu einer globalen Plattform für die Identifizierung und Förderung der Energielösungen von morgen geworden ist." Der Wettbewerb hat seine internationale Reichweite erheblich vergrößert. Auf die USA entfielen 12,5 % der Beiträge, während das Vereinigte Königreich und Indien mit 6,2 % bzw. 8,7 % folgten. Nach wie vor sind die Bewerbungen aus dem chinesischen Festland (18,1 %) und Hongkong (5,5 %) zahlreich, doch die wachsende Beteiligung aus Europa, dem Nahen Osten und Nord- und Südamerika zeigt, dass Innovationen im Energiebereich von globaler Bedeutung sind. Abgesehen von seinem mit einer Million US-Dollar dotierten Hauptpreis weist der TERA-Award eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Bezug auf die Realisierung von Ideen in kommerzielle Projekte auf. Der frühere Teilnehmer i2Cool hat vor kurzem seine Serie-A-Finanzierung mit Unterstützung des Wettbewerbsveranstalters Towngas abgeschlossen. Seine stromfreien Kühlbeschichtungen kommen inzwischen international zum Einsatz, was zeigt, dass der TERA-Award mehr als nur Anerkennung bringt. Auch Luquos Energy profitierte nach seiner Teilnahme am Wettbewerb von der Unterstützung durch Towngas, um sein schwefelbasiertes Durchflussbatteriesystem zu erweitern; ein Demonstrationsprojekt läuft nun in Shenzhen. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, wie der TERA-Award den Sprung vom Labor zum Markt beschleunigen kann. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Bewertungsphase unter der Leitung von Professor Cui Yi, einem weltweit anerkannten Materialwissenschaftler der Stanford University. Das Expertengremium wird die Beiträge nach technologischer Innovation, kommerzieller Tragfähigkeit, Skalierbarkeit und potenziellen globalen Auswirkungen bewerten. Die Gewinner werden im Juli 2025 bekannt gegeben. Für viele Teilnehmer jedoch geht es um mehr als nur das Preisgeld. Der von Full Vision Capital gestiftete TERA-Award bietet Spitzenteams Zugang zu Branchenführern, potenziellen Investoren und strategischen Partnern - Ressourcen, die oft wertvoller sind als die Finanzmittel allein. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas) Tel: +852 2963 3493 E-Mail: cad@towngas.com (mailto:tam.may@towngas.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/514007ad-2257-4658- a9e5-c24870dd9fb1 °