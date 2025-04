IRW-News: Global Tactical Metals Corp.: Global Tactical Metals sichert sich historische Wolframminen im Minerva-Distrikt von Nevada

IRW-PRESS: Global Tactical Metals Corp.: Global Tactical Metals sichert sich historische Wolframminen im Minerva-Distrikt von Nevada

Toronto, Ontario - 29. April 2025 / IRW-Press / Global Tactical Metals Corp. (CSE: MONI) (FWB: A7F) (Global Tactical Metals Corp. oder das Unternehmen) freut sich, die Absteckung neuer Konzessionsgebiete im historischen Minerva-Bergbaudistrikt nahe Shoshone, Nevada, bekannt zu geben.

Die neu abgesteckten Konzessionsgebiete erstrecken sich nördlich vom Minerva Canyon und durchqueren eine abwechslungsreiche Topografie, die vom alluviumbedeckten westlichen Ausläufer der Snake Range bis zu markanten Kalkstein- und Dolomitaufschlüssen aus dem Kambrium südlich des Great Basin National Park reicht.

Das Bergbaurevier Minerva (oder Shoshone) wurde 1869 eingerichtet, als Silber in der Mine Indian Silver entdeckt wurde. Während der operative Betrieb von Silber bereits 1876 eingestellt wurde, entdeckte man 1915 Wolfram und baute dieses bis Mitte des 20. Jahrhunderts in unregelmäßigen Intervallen ab. Die historische Produktion in den Minerva-Minen zwischen 1916 und 1945 durch die Tungsten Metals Corporation belief sich auf über 112.000 Tonnen Erz - dies entspricht über 85.000 Einheiten Wolframtrioxid (WO), was etwa 1,35 Millionen Pfund Wolfram (W) entspricht.

Die von Global Tactical Metals abgesteckten Konzessionsblöcke beinhalten mehrere historisch bedeutende Wolframminen - darunter Silver Bell, Zig Zag, Hilltop und Tony - welche bekannte scheelitführende Kalzit-Quarz-Gangsysteme verfolgen. Insbesondere die Mine Silver Bell wurde zwischen 1941 und 1943 vom U.S. Bureau of Mines erkundet, wobei fast 10.000 Fuß an Diamantbohrungen in 42 Bohrlöchern niedergebracht wurden. Bemerkenswerte Abschnitte beinhalteten 2,40 % WO über 9 Fuß in Bohrloch USBM Nr. 53.

Das Minerva-Projekt stellt für Global Tactical Metals eine spannende Gelegenheit dar, einen historisch ergiebigen, jedoch unterexplorierten Wolframdistrikt mit modernen Methoden neu zu bewerten. Aufgrund der hohen historischen Gehalte, der gut dokumentierten Geologie und der günstigen Topografie sind wir überzeugt, dass dieses Projekt einen bedeutenden Beitrag zur inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen leisten kann.

Das Unternehmen plant die Einleitung eines modernen Feldprogramms, welches geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Zielverifizierung umfasst - mit dem Ziel, im Laufe des Jahres bohrbereite Zielgebiete zu definieren.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zu Global Tactical Metals Corp. wurden von Mark Smyk, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Smyk ist technischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Über Global Tactical Metals Corp.

Global Tactical Metals Corp. konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralprojekten, die auf den Bedarf kritischer Rohstoffe in Nordamerika ausgerichtet sind. Das Unternehmen hält eine 100%-Beteiligung an der Liegenschaft St. Anthony, einem vielversprechenden Mineralvorkommen in Neufundland, Kanada, das in einer Region mit hohem mineralischen Potenzial liegt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Explorationsportfolio durch die Absteckung eines umfangreichen Landpakets im Township Darling im Südosten Ontarios - rund 300 km nordöstlich von Toronto - erheblich erweitert. Dieses Gebiet umfasst inzwischen über 1.400 Hektar und konzentriert sich auf die Exploration kritischer Mineralien, insbesondere Antimon, einem strategischen Element für die Bereiche erneuerbare Energien, Verteidigung und Elektronik.

Ergänzend hat Global Tactical Metals Corp. seinen strategischen Fußabdruck in den Vereinigten Staaten durch die Absteckung der Mine Green, einem ehemals produzierenden Antimon-Vorkommen in Nevada, ausgeweitet und unterstreicht damit sein Engagement zur Sicherung kritischer Rohstoffquellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie kann, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, potenziell oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen und beinhalten unter anderem Aussagen zu: der Exploration und Entwicklung der Mineralprojekte des Unternehmens, einschließlich der Liegenschaft St. Anthony, der Claims in Ontario und der neu abgesteckten Mine Green; dem potenziellen Wert und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit dieser Mineralvorkommen; der steigenden Nachfrage nach Antimon und deren Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsprogramme durchzuführen, geologische Bewertungen vorzunehmen und seine Projekte in Richtung einer potenziellen Ressourcenentwicklung voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, unter anderem: der Fähigkeit des Unternehmens, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten erfolgreich durchzuführen, dem Zugang zu Finanzierung und Infrastruktur, behördlichen Genehmigungen sowie günstigen Marktbedingungen für kritische Mineralien.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zu den möglichen Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen, behördlicher Zulassungen oder Finanzierungen; geologische oder technische Herausforderungen bei der Exploration und Förderung; Veränderungen in der Marktnachfrage oder bei Rohstoffpreisen; sowie unvorhergesehene umweltbezogene oder betriebliche Risiken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die obige Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT FÜR DIE VERTEILUNG AN DIE NEWSWIRE-DIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

