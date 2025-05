Raiffeisen Bank International startet mit Gewinnrückgang ins Jahr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat zum Jahresauftakt einen Gewinnrückgang verzeichnet.

Der Nettogewinn sank um 14 Prozent auf 260 Millionen Euro, wie das in Mittel- und Osteuropa sowie Russland tätige Institut am Dienstag mitteilte. Grund dafür seien vor allem höhere Verwaltungskosten. Die Ergebnisse der russischen Tochterbank sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Damit liegt die Bank marginal unter den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Konzernergebnis von 266 Millionen Euro gerechnet hatten. Am Ausblick hält die RBI fest.

Der Zinsüberschuss blieb mit 1,05 (1,06) Milliarden Euro in etwa stabil, während sich der Provisionsüberschuss um acht Prozent auf 466 Millionen Euro erhöhte. Die harte Kernkapitalquote ohne Russland stieg auf 15,9 Prozent nach 15,1 Prozent per Jahresende 2024.

In Russland hat die RBI ihren Geschäftsabbau unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank fortgesetzt, erwirtschaftete dort aber weiterhin hohe Zinserträge. Grund dafür sei, dass die Einlagen der Bank bei der russischen Zentralbank mit 21 Prozent verzinst werden. Gleichzeitig zahlt die russische Tochterbank ihren Kunden keine Zinsen – beides stärkt den Zinsüberschuss. Parallel dazu werde weiterhin an einem Verkauf der russischen Tochter gearbeitet. Die Behörden in Moskau hätten jedoch bereits zweimal signalisiert, einem solchen Schritt nicht zustimmen zu wollen. Ob sich ein Ausstieg vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen künftig leichter gestalten lässt, bleibe offen, sagte Bankchef Johann Strobl.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)