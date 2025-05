Krones bekräftigt nach Umsatz - und Ergebnisplus Prognose

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Krones ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Die Märkte des Unternehmens seien weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mit. Der Umsatz legte daher um gut 13 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Dabei profitierte das Unternehmen auch von der Übernahme der Netstal Maschinen AG, die Krones seit dem März 2024 konsolidiert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 19 Prozent auf 149,3 Millionen Euro. So seien die Produktionskapazitäten effizient ausgelastet gewesen, auch das Restrukturierungsprogramm habe positiv beigetragen, hieß es. Unter dem Strich blieben 75,9 Millionen Euro hängen, 15,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Krones. Dabei kann sich das Unternehmen auf einen hohen Auftragsbestand stützen. Im ersten Quartal lag der Auftragseingang mit knapp 1,44 Milliarden Euro um 6,8 Prozent über dem Vorquartal. Nachfrageschwankungen in einzelnen Regionen seien durch gute Geschäfte auf anderen Absatzmärkten aufgefangen worden. Gegenüber dem Vorjahr war das Neugeschäft jedoch leicht rückläufig./nas/stk