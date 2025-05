EQS-Media / 14.05.2025 / 08:00 CET/CEST



BankM und SMC Research vereinen Stärken und starten SmartCaps-Initiative gemeinsam mit finanzen.net

§ Kooperation von BankM und SMC Research u.a. in der Distribution

§ BankM-Kunden profitieren von größerer Reichweite und proprietärem Retail-Zugang

§ Nebenwerte-Initiative „SmartCaps“ auf Deutschlands größtem Finanzportal

Frankfurt, 14. Mai 2025 – Investoren den Zugang zu qualifizierten Informationen zu erleichtern und ein attraktives Angebot für Emittenten in Richtung des Retail-Segmentes zu schaffen, ist das Ziel einer Kooperation der BankM AG mit SMC Research. Dafür vereinen beide Häuser nicht nur ihre jeweiligen Stärken im Research-Bereich, sondern haben gemeinsam mit finanzen.net als Deutschlands größtem Finanzportal auch eine Initiative für den börsennotierten Mittelstand gestartet. Die Zusammenarbeit wurde gestern Abend auf der Frühjahrskonferenz 2025 in Frankfurt erstmals offiziell vorgestellt.

Größere Reichweite durch gemeinsame Distribution

Im ersten Schritt der Kooperation werden die Partner eng bei der Distribution ihrer Research-Studien zusammenarbeiten. Emittenten profitieren dabei von der komplementären Ausrichtung auf Retail-Investoren und institutionelle Adressaten. Während die BankM vor allem bei Letzteren gut verankert ist, liegt der Fokus von SMC Research deutlich stärker auf versierten Privatanlegern. So erreichte SMC Research im Jahr 2024 mit ihren Analysen rund 300.000 Leser auf den angebunden Finanzportalen und ist damit einer der führenden Anbieter im Small- und Mid-Cap-Segment.

Mit der Kooperation verstärkt die BankM AG ihre Präsenz bei Investoren und weitet die Betreuung im Bereich Research aus. Studien der BankM werden ab sofort auch von SMC mit dem Zusatz „powered by BankM“ bei Retail-Investoren distribuiert. Umgekehrt vertreibt die BankM Studien von SMC zusätzlich mit dem Label „powered by SMC“ im eigenen Verteilerkreis. Gemeinsam covern beide Partner aktuell knapp 50 Eigen- und Fremdkapitalemittenten aus einer Vielzahl an Branchen. Interessierte Anleger können sich unter www.bankm.de kostenfrei für den Erhalt der Research-Studien anmelden.

„Die Zusammenarbeit von SMC und BankM schafft ein in Deutschland bislang einzigartiges zweigleisiges Distributionsmodell, das die Stärken eines unabhängigen Research-Hauses und einer Bank verbindet. Für die von unserem Partner BankM und uns betreuten Emittenten sorgt das für einen großen Mehrwert in Form einer verbesserten Sichtbarkeit und einer größeren Reichweite bei der Investorenansprache“ erklärt Holger Steffen von SMC-Research.

Plattform für SmartCaps auf finanzen.net

Im zweiten Schritt soll in einer gemeinsamen Initiative mit finanzen.net eine starke Plattform für Nebenwerte entstehen. Also für börsennotierte Unternehmen aus dem Mittelstand, die in den breiten Medien bislang typischerweise wenig Raum erhalten. Angestrebt wird eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Berichterstattung, die den Fokus auf substanzielle Entwicklungen legt und multimedial ausgelegt ist.

Unter dem Namen SmartCaps wird die Präsenz von Nebenwerten auf Deutschlands größtem Finanzportal jetzt deutlich ausgebaut. Monatlich verzeichnet finanzen.net über 241 Millonen Page Impressions und erreicht mit Daten, Tools und redaktionellen Inhalten mehr als 5 Millionen Unique User. Diese dürfen sich künftig regelmäßig über zahlreiche Highlights aus der Welt der Small & Mid Caps freuen. Nach der konzeptionellen Ausarbeitung wird derzeit an der Programmierung der Plattform sowie den ersten Inhalten gearbeitet. Ein Go-Live ist nach aktuellem Stand im Sommer geplant. Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.bankm.de/smartcaps.

„Seit Jahren sind wir regelmäßig mit SMC Research im Austausch und freuen uns sehr, dass wir unsere Stärken jetzt vereinen und mit finanzen.net den perfekten Partner für unsere Initiative gefunden haben. Durch Bündelung der hochspezialisierten Kompetenzen entsteht ein modulares Angebot für Emittenten in Richtung des Retail-Segmentes. Eine hohe Präsenz bei Privatanlegern stärkt die Handelsliquidität sowie die Transaktionssicherheit und trägt gleichzeitig zur Demokratisierung des Kapitalmarkts bei“, kommentiert Thomas Stewens die Kooperation.

Kontakt:

Thomas Stewens

BankM AG

Baseler Straße 10

60329 Frankfurt

Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-0

Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50

Email: pr@bankm.de

Internet: www.bankm.de

Über die BankM AG:

Zukunftsfähige Finanzierungsstrukturen gestalten, nachhaltige Investitionen ermöglichen. Seit dem Jahr 2007 ist dies das Ziel der BankM AG (Frankfurt am Main). Mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team gehört BankM im KMU-Segment zu den führenden Anbeitern in den Bereichen Wertpapiertechnik, Mittelstandsanleihen und Designated Sponsoring. Das breite Dienstleistungsspektrum umfasst zudem die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Research, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory sowie Venture Capital, Private Equity und M&A.

Über SMC Research:

SMC steht für Small- und Mid-Cap-Research und beschreibt prägnant die Ausrichtung des Researchlabels: mittelständische Unternehmen, die in ihren Nischen oft den Weltmarkt dominieren und damit den Ruf von „Made in Germany“ prägen. Am Kapitalmarkt stehen diese stillen Stars aber oft im Schatten der DAX-Werte, sowohl, was das Anlegerinteresse betrifft, als auch bezüglich der Abdeckung mit fundiertem und unabhängigem Research. Diese Lücke zu schließen, hat sich SMC-Research zum Ziel gesetzt.

Über finanzen.net:

Die finanzen.net-Gruppe ist ein innovatives FinTech-Unternehmen, das private und professionelle Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützt. Mit mehr als 41 Mio. Visits (IVW 03/2025) und über 241 Mio. Page Impressions (IVW 03/2025) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet Informationen über alle relevanten Assetklassen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Seit Anfang 2025 gehört die finanzen.net-Gruppe zu Inflexion, einer führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft im Mid-Cap-Segment.

