EQS-Adhoc: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen AG passt Prognose 2025 vor dem Hintergrund der Auswirkungen der veränderten Produktplanung und der Mittelfristambition der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an

Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat der Volkswagen AG mitgeteilt, dass sie im Rahmen der Erstellung ihrer Planungsrunde für den Zeitraum 2026 bis 2030 ihre mittelfristige Ambition für die Konzernumsatzrendite von ursprünglich 15 bis 17% auf nunmehr 10 bis 15% anpasst.

Darüber hinaus hat die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mitgeteilt, dass sie im Rahmen ihrer Produktplanung ein im Volkswagen Konzernverbund verfolgtes Fahrzeugprojekt in seiner ursprünglichen Form aufgibt und eine größere Flexibilität bei den Antriebssystemen umsetzen wird. Insbesondere vor dem Hintergrund der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Wertberichtigungen auf aktivierte Projektkosten und weiterer Rückstellungen senkt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ihre Prognose für die Konzernumsatzrendite im Geschäftsjahr 2025 ab und erwartet eine Konzernumsatzrendite von leicht positiv bis 2% (vorher: 5 bis 7%).

Auf Basis von Eckdaten der vorläufigen Langfristplanung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ergibt sich für den Volkswagen Konzern eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung des dem Geschäftssegment Porsche zugeordneten Goodwills in Höhe von rund 3 Mrd. €, die das Operative Ergebnis des Volkswagen Konzerns im laufenden Jahr belastet.

Des Weiteren ergibt sich aufgrund der Absenkung der Jahresprognose der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und der Folgeeffekte auf Volkswagen Konzernebene aus der Anpassung des Fahrzeugprojektes ein einmaliger Effekt von rund -2,1 Mrd. € auf das Operative Ergebnis des Volkswagen Konzerns im Geschäftsjahr 2025.

In Summe wirken sich die beiden Sachverhalte mit rund 5,1 Mrd. € belastend auf das Operative Ergebnis des Volkswagen Konzerns im Geschäftsjahr 2025 aus.

In der Folge erwartet der Volkswagen Konzern im Geschäftsjahr 2025 nun eine Operative Umsatzrendite in der Bandbreite von 2 bis 3% (vorher: 4 bis 5%). Den Netto-Cashflow im Konzernbereich Automobile erwartet der Volkswagen Konzern nun bei rund 0 Mrd. € (vorher: 1 bis 3 Mrd. €). Für die Nettoliquidität erwartet Volkswagen nun einen Wert von rund 30 Mrd. € (vorher: 31 bis 33 Mrd. €). Die Prognose für den Konzernumsatz bleibt unverändert bestehen (in der Größenordnung des Vorjahres).

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Dividendenzahlung 2025 (zahlbar in 2026) beabsichtigt der Konzernvorstand die nicht zahlungswirksame Abschreibung auf den Firmenwert der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG nicht zu berücksichtigen.

Der Bericht zum Zwischenabschluss per 30. September 2025 wird am 30. Oktober 2025 veröffentlicht. Definitionen zu dem Operativen Ergebnis, dem Netto-Cashflow und der Netto-Liquidität finden sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 85ff.

