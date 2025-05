EQS-News: GoingPublic Media AG: Beteiligung an der Smart Investor Media GmbH; Veräußerung der Anteile an der China Investment Media GmbH

EQS-News: GoingPublic Media AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Corporate News

GoingPublic Media AG: Beteiligung an der Smart Investor Media GmbH; Veräußerung der Anteile an der China Investment Media GmbH

München, 20. Mai 2025 – Im Zuge der Veräußerung des 90 %igen Anteils an der Smart Investor Media GmbH aus München durch die Smartbroker Holding AG, Berlin, beteiligt sich GoingPublic Media mit rund 38% an der Gesellschaft. Erwerber der weiteren rund 52% ist Ralf Flierl, Gründer, Geschäftsführer und Chefredakteur des gleichnamigen Finanzmagazins. Zusammen mit dem schon bisher von ihm gehaltenen 10%-Anteil ist er nun mit rund 62% Mehrheitsgesellschafter. Die Transaktion, die am 15. Mai beurkundet wurde, soll noch im Mai 2025 vollzogen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die GoingPublic Media AG war bereits von der Gründung 2003 bis 2019 an Smart Investor Media beteiligt und hatte ihren 90 %igen Anteil im August 2019 an die damalige wallstreet:online AG und heutige Smartbroker Holding AG verkauft. Die neuerliche Beteiligung erfolgt im Zuge einer Fokussierung seitens Smartbroker Holding und einer geplanten Neupositionierung des heutigen Smart Investor (Magazin, Newsletter, YouTube Kanal). Während der Name „Smart Investor“ und die zugehörigen Internet-Domains (www.smartinvestor.de u.a.) künftig für die Smartbroker Holding als strategisches Asset weiter im Konzern bleiben, wird Smart Investor sich bis Herbst 2025 neu aufstellen und unter anderem einen Namenswechsel vollziehen für Firma und Produkte. Für GoingPublic Media ist das neuerliche Engagement im Wesentlichen eine Finanzbeteiligung, man sieht sich aber auch als Begleiter des geschäftsführenden Gesellschafters Ralf Flierl bei der Neuaufstellung des Unternehmens. Die Smart Investor Media GmbH erzielte 2024 bei einem Umsatz in Höhe von rund 500 TEUR ein ausgeglichenes Ergebnis.

Daneben hat GoingPublic Media die 70% Beteiligung an der China Investment Media GmbH veräußert. Die Transaktion, die am 16. Mai beurkundet wurde, soll noch im Mai 2025 vollzogen werden. Erwerber ist die Rieger Beteiligungs- und Beratungs GmbH, eine Gesellschaft des GoingPublic Media-Vorstands und China Investment Media-Geschäftsführers Markus Rieger. Der Kaufpreis entspricht dem Wert der bilanzierten Finanzbeteiligung aufseiten GoingPublic Media, für GoingPublic Media ergibt sich aus der Transaktion kein Wertberichtigungsbedarf. Die China Investment Media GmbH erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 23 TEUR, der Jahresfehlbetrag lag bei 11 TEUR.

Ansprechpartner bei Rückfragen:

GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de

Über die GoingPublic Media AG:

Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 30 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn-Kanäle sowie ca. 15 Events pro Jahr gegenüber. Die mehrsprachige (deutsch/chinesisch) Investmentplattform China/Deutschland (www.investmentplattformchina.de) ist Basis für die 2019 ausgegründete Tochtergesellschaft China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote: 70%). Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in m:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.

