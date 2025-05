Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Telefonat Trump/Putin

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Telefonat Trump/Putin:

"Jetzt hat Trump wieder eine Chance vertan. Er ist den Europäern erneut in den Rücken gefallen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat versucht, Trump wieder an Bord zu holen und ihm die Chance zu geben, dem europäischen Sanktionskurs zu folgen und die Reihen wieder zu schließen. Doch es hat sich gezeigt: Das war eine Illusion. Das Fazit muss also lauten: Ab sofort gibt es zwei Lager. Auf der einen Seite Europa und die Ukraine, auf der anderen Seite Trump und Putin, die USA und Russland. Das ist eine tiefe weltpolitische Zäsur mit noch unabsehbaren Folgen. Für die Ukraine. Für Europa. Den gesamten Westen."