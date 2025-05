Ukraine lässt Teilnahme an Istanbuler Gesprächen mit Russland offen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kiew (Reuters) - Die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ist weiter ungewiss.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ließ am Freitag offen, ob die Ukraine an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen am Montag in Istanbul teilnehmen wird. Er bekräftigte die ukrainische Forderung, dass Russland zunächst sein Memorandum mit Vorschlägen für eine Einigung übergeben müsse. Dies sei wichtig, damit das nächste Treffen substanziell sein könne und eine Delegation die Befugnis habe, die relevanten Punkte zu besprechen, sagte Sybiha bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Kiew. Er nannte weder eine Frist für den Erhalt des russischen Dokuments noch erläuterte er, wie sich die Ukraine verhalten würde, falls sie es nicht erhält.

Fidan sagte, die Türkei hoffe, dass Russland und die Ukraine bei ihren nächsten Gesprächen zur Beendigung des Krieges die technischen Fragen weitgehend abschließen werden. Seine Regierung wolle danach einen Gipfel der Staatschefs ausrichten, an dem auch die Präsidenten der Türkei und der USA teilnehmen sollen. Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am 16. Mai in Istanbul - die ersten direkten Verhandlungen zwischen den beiden Kriegsparteien seit mehr als drei Jahren - hätten einen Neuanfang markiert. Er denke, dass weitere Treffen möglich seien. Fidan war in dieser Woche auch zu Beratungen in Moskau gewesen.

