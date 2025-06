Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025

Basel, 12. Juni 2025. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 13. August bis zum 26. August 2025 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 153.7 Mio. ist der Erwerb von bis zu elf Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich attraktiven Regionen der Schweiz.

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzten Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF 1‘102.8 Mio.

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs (6) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1448297536, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 13. August bis am 22. August 2025. Der Ausgabepreis von CHF 109.64 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2025 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission.

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.