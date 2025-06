TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 17. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 USA: GE Aerospace, Investor Day 10:00 DEU: FMC, Capital Markets Day 10:00 DEU: MBB, Hauptversammlung 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung in München 10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung in Dresden 10:00 DEU: Deutsche Rohstoff, Hauptversammlung in Mannheim 10:00 DEU: AdCapital, Hauptversammlung (online) 15:00 USA: Etsy, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen Inc., Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/25 10:00 FRA: IEA, Ölmarktbericht 6/25 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 6/25 12:00 IRL: Handelsbilanz 4/25 12:00 DEU: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/25 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/25 15:15 USA: Industrieproduktion 5/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/25 16:00 USA: Lagerbestände 4/25 16:00 USA: NAHB-Index 6/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Arbeitszeit, Teilzeit und Erwerbstätigkeit in Deutschland und der EU, Jahr 2024 08:00 DEU: Destatis: Überschuldete Personen nach Altersgruppen, Jahr 2024 09:30 DEU: Roundtable Goldman Sachs zu Fusionen und Übernahmen (M&A, Mergers & Acquisitions) im 1. Halbjahr 2025 u.a. mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investmentbanking Deutschland und Österreich. 10:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft namentliche Nennung in Pressemitteilung der Bundesnetzagentur, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Welthungerhilfe und Terre des Hommes Vorstellung «Kompass 2025 - Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik», Berlin 19:30 DEU: Vorstellung des autonomen Volkswagen ID.Buzz AD, Hamburg FRA: 55. Luftfahrtmesse "Paris Air Show", Le Bourget CAN: Abschluss des G7-Gipfels, Kananaskis LUX: Treffen der EU-Umweltminister, Luxemburg

