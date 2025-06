Katar bestätigt Vermittlerrolle zwischen USA und Iran

DOHA (dpa-AFX) - Katar hat nach eigenen Angaben auf Wunsch der USA nach dem iranischen Angriff auf einen US-Stützpunkt in dem Golfstaat Kontakt mit dem Iran Kontakt aufgenommen. Diese Gespräche hätten letztlich zur öffentlichen Ankündigung der Waffenruhe des US-Präsidenten Donald Trump geführt, sagte Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani in einer Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen Nauaf Salam in der Hauptstadt Doha.

Unmittelbar nach dem Angriff am Montagabend habe es mehrere schnelle Telefonate gegeben. Darunter sei auch ein längeres Gespräch mit Trump gewesen. Die USA hätten Katar gebeten, mit dem Iran Kontakt aufzunehmen, um die Bereitschaft Teherans zu einer Waffenruhe auszuloten. "Wir haben die notwendigen Anrufe getätigt, die zur Ankündigung des US-Präsidenten geführt haben", so der Ministerpräsident.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian habe in einem Telefongespräch mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass das Ziel des Vergeltungsschlags in Katar lag. Der Golfstaat hatte den Angriff verurteilt und als Verletzung der eigenen Souveränität bezeichnet./arj/DP/mis