ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Dax-Erholung nach zwei Verlusttagen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch nach zwei Verlusttagen wieder den Weg nach oben gefunden. Angesichts mäßiger Vorgaben hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen. Nach einem freundlichen Start behauptete der deutsche Leitindex rund eine Stunde später ein Plus von 0,23 Prozent auf 23.727,72 Punkte. Damit ringt er wieder mit der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie.

Der MDax der mittelgroßen Konzerne kam mit einem Anstieg um 0,05 Prozent auf 30.262,48 Punkte kaum vom Fleck. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es noch um 0,2 Prozent bergauf.

Der Dax habe zunehmend Mühe, den Abstand zur Marke von 24.000 Punkten nicht zu groß werden zu lassen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die zwischenzeitliche Euphorie nach der Waffenruhe in Nahost sei den Sorgen wegen des weiter schwelenden Handelskriegs zwischen den USA und der EU gewichen. Am 9. Juli läuft eine von Donald Trump gesetzte Frist für eine Einigung ab. Der US-Präsident hatte zuletzt betont, diese Frist könne verlängert, aber auch verkürzt werden.

Von den Übersee-Börsen kam zur Wochenmitte kein Rückenwind für den Dax. In New York hatte am Dienstag lediglich der US-Leitindex Dow Jones Industrial Gewinne verzeichnet. Für den marktbreiten S&P 500 und für den Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 , die jüngst beide auf Rekordjagd waren, ging es hingegen moderat beziehungsweise klar bergab. In Asien fanden die wichtigsten Aktienindizes zuletzt ebenfalls keine gemeinsame Richtung.

Am Nachmittag könnte der monatliche Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft Kursimpulse geben. Die Beschäftigungslage spielt eine wichtige Rolle für die amerikanische Geldpolitik. Bereits am Donnerstag wird der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

Die Aktien der deutschen Autobauer legten nach US-Absatzzahlen für das zweite Quartal unterschiedlich deutlich zu. Für Dax-Spitzenreiter BMW ging es um 2,8 Prozent hoch und für Mercedes-Benz um 1,9 Prozent. Bei Volkswagen und der Sportwagentochter Porsche AG reichte es für Aufschläge von 0,9 beziehungsweise 1,5 Prozent. Der Schweizer Großbank UBS zufolge wirken sich die US-Zölle offenbar weniger schlimm aus als befürchtet. Für BMW seien die Jahresziele selbst ohne eine Zolleinigung erreichbar. Für Porsche AG ist Analyst Patrick Hummel indes vorsichtiger. Er befürchtet, das Unternehmen könnte mit der Vorlage seiner Quartalszahlen eine Gewinnwarnung ausgeben.

SMA Solar und Nordex zählten mit Kursgewinnen von 7,7 und 1,7 Prozent zu den Favoriten der Anleger im Nebenwerte-Index SDax beziehungsweise MDax. Börsianer verwiesen auf positive Signale aus den USA. Denn die Kürzung für Förderungen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) fielen nach einem Beschluss des US-Senats milder aus als zunächst befürchtet, hieß es.

Eine Hochstufung der US-Bank JPMorgan bescherte Munich Re ein Kursplus von 1,2 Prozent. Analyst Kamran Hossain hält es für wahrscheinlich, dass der Rückversicherer mit seinen Kapitalerträgen positiv überraschen könnte.

Bei Suss Microtec drückte hingegen eine Abstufung der Investmentbank Oddo BHF auf die Stimmung: Die zuletzt gut gelaufenen Titel des Halbleiterzulieferers büßten nach dem schwachen Vortag weitere 4,3 Prozent ein. Oddo BHF rät, von Zulieferern in Chiphersteller umzuschichten. Bei Suss erscheine das Chancen-Risiken-Profil nach einem 70-prozentigen Kursanstieg inzwischen aber ungünstig. Daher stuften die Experten die Titel von "Outperform" auf "Neutral" ab./gl/mis