EQS-News: Weitere Amtszeit für Dr. Andreas Hoerning als Vorstandsvorsitzender der Westwing Group SE

EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Weitere Amtszeit für Dr. Andreas Hoerning als Vorstandsvorsitzender der Westwing Group SE



07.07.2025 / 18:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Weitere Amtszeit für Dr. Andreas Hoerning als Vorstandsvorsitzender der Westwing Group SE

München, 7. Juli 2025 // Der Aufsichtsrat der Westwing Group SE hat den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Dr. Andreas Hoerning heute für eine weitere Amtsperiode wieder bestellt. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. Januar 2026 und läuft über einen Zeitraum von drei Jahren.

Mit der Wiederbestellung würdigt der Aufsichtsrat die erfolgreiche Arbeit von Dr. Andreas Hoerning und setzt auf Kontinuität in der Führung des Unternehmens. Mit Beginn seiner Amtszeit führte Dr. Andreas Hoerning einen dreistufigen Transformationsplan zur vollständigen Wertschöpfung ein. Die ersten beiden Phasen wurden in den vergangenen drei Jahren erfolgreich umgesetzt. In der jetzigen dritten Phase liegt der Fokus auf der Positionierung von Westwing als führende One-Stop-Destination im Premiumsegment für Home & Living.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christoph Barchewitz, kommentiert im Namen des Aufsichtsrats:

„Wir danken Dr. Andreas Hoerning für die positive Entwicklung des Unternehmens seit seiner Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden im Juli 2022. Die erneute Bestellung ist Ausdruck unseres vollen Vertrauens und der Erwartung eines erfolgreichen Abschlusses der Transformation in der neuen Amtsperiode. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“

„Ich danke dem Aufsichtsrat herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es ist mir eine Ehre, Westwing mit so einem talentierten Team weiterzuführen und unsere Vision, die Superbrand in Design zu werden, weiter voranzutreiben.”, so Dr. Andreas Hoerning.

07.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2166390 07.07.2025 CET/CEST