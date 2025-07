EQS-Adhoc: EPH Group AG: Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Ankauf

EPH Group AG: Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant



09.07.2025 / 11:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant.

Wien, am 09.07.2025: Die EPH Group AG („EPH“) hat heute mit zwei Grundstückseigentümern eine grundsätzliche Einigung dahingehend erzielt, dass EPH von den Verkäufern drei Hotelprojekte für einen lastenfreien Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwirbt. Dabei handelt es sich um Liegenschaften am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen, auf denen neue Hotelprojekte entwickelt werden sollen. Die entsprechenden Widmungen liegen bereits vor. Alle drei Projekte befinden sich im Stadium vor Baugenehmigung.

Der Erwerb der Projekte ist jeweils als Asset Deal über drei neu zu gründende Tochtergesellschaften der EPH geplant, an welchen EPH mit 90% und die jeweilige Verkäuferin mit 10% beteiligt sein wird (die „Projektgesellschaften“). Die nach Abzug von auf den Projektliegenschaften lastenden Bankverbindlichkeiten verbleibenden Kaufpreisforderungen der Verkäuferinnen gegenüber den Projektgesellschaften von rund EUR 3,35 Millionen (die „einzubringenden Forderungen“) sind von den Projektgesellschaften nicht zu begleichen, sondern sollen von den Verkäuferinnen gegen den Erhalt von Aktien an der EPH als Sacheinlage über eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in die EPH eingebracht werden. Die auf den Projektliegenschaften lastenden Bankverbindlichkeiten im höheren einstelligen Millionenbereich sollen nach Möglichkeit von den finanzierenden Banken weiter finanziert oder ansonsten durch die jeweilige Projektgesellschaft rückgeführt werden. Die Transaktion steht daher seitens EPH unter Finanzierungsvorbehalt.

Im Zuge der beschriebenen Transaktion wird die EPH eine Einbeziehung ihrer Aktien in das Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market plus) veranlassen. Die den Verkäuferinnen zu übertragende Anzahl an neuen Aktien der EPH wird sich durch Division der einzubringenden Forderungen mit dem Referenzpreis für das Börsenlisting am Vienna MTF der Wiener Börse bemessen.

Vor Einbeziehung der Aktien in das Vienna MTF ist eine Barkapitalerhöhung bei der EPH im Wesentlichen aus dem bestehenden Aktionärskreis in einer Größenordnung von EUR 430.000 bis EUR 930.000 durch Zufuhr von Eigenmitteln in die EPH geplant. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit weitere Finanzierungsoptionen geprüft.

Das Signing der Liegenschaftskaufverträge soll – einen weiteren positiven Verlauf der durch EPH noch abzuschließenden Due Diligence-Prüfung vorausgesetzt – binnen vier Wochen erfolgen. Das Börsenlisting der Aktien der EPH ist bis Ende September 2025, die Umsetzung der Sachkapitalerhöhung bis Jahresende geplant. Infolge des Closings der Sach- und der Barkapitalerhöhung würde sich berechnet auf Basis der Bilanz der EPH zum 31.12.2024 und unter Annahme der Durchführung der Barkapitalerhöhung um EUR 930.000 die Eigenkapitalausstattung der EPH von rund minus EUR 1,5 Millionen auf plus EUR 2,8 Millionen verbessern, was einer Eigenkapitalquote von rund 27,5% entspräche.



Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.



Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Vienna MTF der Wiener Börse und im Rahmen eines dualen Listings an der Euronext Paris im Segment Euronext Access.



Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.



Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0 E-Mail: m.fischer@max-em.de



