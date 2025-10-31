Der Aktienkurs von Amazon stieg gestern nach Vorlage der Zahlen zweistellig an und markiert heute ein neues Allzeithoch.

Profi-Trader Martin Goersch war im Vorfeld der Zahlen durchaus nervös. Im Video analysiert er nun die Daten des E-Commerce-Riesen und gibt seine Einschätzung zu den weiteren Aussichten der Aktie.