Videoanalyse 31.10.2025

Neues Allzeithoch: Dieses Kursziel sehe ich für die Amazon-Aktie

onvista · Uhr
KI
Der Aktienkurs von Amazon stieg gestern nach Vorlage der Zahlen zweistellig an und markiert heute ein neues Allzeithoch. 

Profi-Trader Martin Goersch war im Vorfeld der Zahlen durchaus nervös. Im Video analysiert er nun die Daten des E-Commerce-Riesen und gibt seine Einschätzung zu den weiteren Aussichten der Aktie. 

Amazon

