Der Aktienkurs von Amazon stieg gestern nach Vorlage der Zahlen zweistellig an und markiert heute ein neues Allzeithoch.
Profi-Trader Martin Goersch war im Vorfeld der Zahlen durchaus nervös. Im Video analysiert er nun die Daten des E-Commerce-Riesen und gibt seine Einschätzung zu den weiteren Aussichten der Aktie.
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 31.10.2025Amazon profitiert von Cloud – Updates zu Apple und Coinbaseheute, 12:57 Uhr · onvista
QuartalszahlenAmazon übertrifft Erwartungen klar - Aktie legt zweistellig zugestern, 21:37 Uhr · dpa-AFX
Meta PlatformsFacebook-Konzern will KI-Ausbau beschleunigen - Aktie bricht eingestern, 16:32 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista