Börse Frankfurt-News: Beste Preise und mehr Infos für alle

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Privatanlegerinnen und -anleger profitieren im Xetra-ETF-Handel jetzt von neuen Angeboten der Deutschen Börse. Wir haben im ETF Magazin darüber berichtet.

10. Juli 2025. MÜNCHEN (ETF Magazin). Gleich mit mehreren Schritten macht die Deutsche Börse den ETF-Handel an Xetra noch attraktiver für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Optimierte Preisstellung, kostenlose Realtime-Kurse und Echtzeit-Einblick ins Orderbuch bieten einen Service, wie kaum ein anderer Handelsplatz.

Wer Xetra als ETF-Handelsplatz nutzt, darf jetzt häufig noch bessere Preise erwarten. Möglich wird das durch eine neue Market-Maker-Rolle, die gezielt Liquidität bereitstellt. Damit profitieren Privatanleger direkt von der Preisqualität und der Markttiefe des größten Börsenplatzes für ETFs und ETPs in Europa, sofern sie über eine der vielen teilnehmenden Banken ETF-Käufe oder Verkäufe am Handelsplatz Xetra tätigen. Dann wird ihr Auftrag nun automatisch zum offiziellen Xetra-Referenzpreis ausgeführt oder sogar zu einem noch besseren Kurs. Für die Umsetzung sorgen speziell eingesetzte Liquiditätsanbieter. Sie stellen bei ETFs und ETPs für eingehende Retail-Orders zusätzliche Quotes in das Orderbuch ein.

Die Preisverbesserung erfolgt immer dann, wenn sich im Moment der Orderausführung im Orderbuch ein besserer Preis als der offizielle Xetra-Kurs befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die Order zum aktuellen Xetra-Preis ausgeführt - schlechtere Kurse sind ausgeschlossen. Die Qualität der Ausführung wird so standardisiert und gegenüber anderen Ausführungswegen gesteigert. Die Verbesserung gilt für alle rund 900 Aktien und alle ETFs /ETPs im Xetra-Handel.

Technisch basiert der neue Service auf der Erweiterung bestehender Rollen im Marktmodell von Xetra. Designated Sponsors sorgen schon jeher für kontinuierliche Quotierung und übernehmen oft eine zentrale Rolle im Creation/Redemption-Prozess bei der Schaffung der ETF-Anteile. Zusätzlich bieten nun die neuen Market Maker eine gezielte Ausführung für Retail-Orders. Diese neue Rolle im Xetra-Orderbuch wird als Retail Liquidity Provider, kurz RLP, bezeichnet.

Banken und Broker die diesen neuen Service ihren Kunden zur Verfügung stellen wollen, müssen lediglich einen Vertrag mit der Deutschen Börse abschließen und Orders entsprechend als Retail-Order kennzeichnen. Weitere Details sowie Support bei der Integration bietet die Deutsche Börse auf Anfrage. Bisher bieten Commerzbank, Comdirect, Consorsbank, Deutsche Bank, Erste Group, EuroFinance, Fio banka, Flatex, ING, maxblue, Postbank und Vontobel ihren Kunden den Service an.

Teilnehmende Banken und Broker profitieren von reduzierten Transaktionsentgelten für die Ausführung dieser Orders. Das dürfte für die Finanzdienstleister ein Anreiz zur Teilnahme sein, von dem letztlich auch Endkundinnen profitieren. Die Weitergabe dieser Vorteile an Privatanleger liegt jedoch im Ermessen der Institute. Seit dem Start des Service für ETFs und ETPs wurde bereits ein Ordervolumen von 1,4 Milliarden Euro in den betroffenen Wertpapieren über das Modell abgewickelt - mit dokumentierten Preisvorteilen für Endkundinnen und Endkunden: Rund 50 Prozent des Auftragsvolumens profitierte von einer Preisverbesserung gegenüber den Referenzpreisen im Xetra-Orderbuch.

Schlüssel zum Durchblick

Ohnehin steht Xetra für Transparenz im Börsenhandel. Ein zentrales Instrument dafür ist das offene Orderbuch: Für alle auf Xetra gelisteten Aktien, ETFs, ETCs und ETNs zeigt es die zehn besten Kauf- (Bid) und Verkaufsangebote (Ask) - jeweils mit Preis und Stückzahl. Investoren erhalten dadurch wertvolle Einblicke in die aktuelle Marktlage, können die Liquidität der jeweiligen Wertpapiere besser einschätzen und dadurch letztendlich Kauf- bzw. Verkaufsorders gezielter platzieren.

Gerade im Handel mit ETFs und kleineren Aktien hilft das Orderbuch bei der Einschätzung des Spreads, der Differenz zwischen Geld- und Briefkurs. Transparenter wird dadurch auch die Markttiefe, also die verfügbare Stückzahl zu den verschiedenen Kursen. Dies ist besonders bei größeren Orders oder weniger liquiden Produkten von Bedeutung.

Die verschiedenen Geld- und Briefkurse des Orderbuchs sind übersichtlich auf den Internet-Seiten der Börse Frankfurt einsehbar (boerse-frankfurt.de). Die Anzeige erfolgt direkt auf dem Datenblatt des jeweiligen ETFs oder ETPs - und das für registrierte Nutzerinnen und Nutzer sogar kostenlos in Echtzeit.

Der neue Service zur Preisverbesserung ist ein bedeutender Schritt zur weiteren Optimierung der Ausführung für Privatanleger im börslichen Handel. Durch die Kombination von transparenter Orderbuchdarstellung, gezielter Liquiditätsbereitstellung und garantierter Mindestpreisqualität bietet Xetra nicht nur institutionellen, sondern auch privaten Marktteilnehmern ein Höchstmaß an Fairness und Effizienz. Für Banken und Broker eröffnet sich zugleich die Möglichkeit, das eigene Angebot aufzuwerten und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Mit den neuen Angeboten stärkt Xetra zudem seine Position als Handelsplatz für Privatanleger und setzt ein Zeichen im Wettbewerb mit außerbörslichen Plattformen und MTFs. Insbesondere im ETF-Handel, der stark durch Sparpläne und Einzelorders geprägt ist, gewinnen Faktoren wie Preisqualität, Transparenz und Ausführungsgarantie zunehmend an Bedeutung.

Von Edda Vogt, Juli 2025, © ETF Magazin

Der Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des ETF Magazins, dem Fachjournal für Profis und informierte Anleger*innen.

ETF Magazin als PDF herunterladen:

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)