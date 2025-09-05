Märkte vor den Arbeitsmarktdaten
Amazon mit Anthropic-Deal – Broadcom & Lululemon im Fokus
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gold, Heidelberg Materials, ASML, T Rowe Price, Texas Instruments, Amazon, UiPath, DocuSign, Lululemon, Broadcom
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Amazon – KI-Offensive mit Anthropic
Neue Mega-Rechenzentren, eigene Chips und eine enge Partnerschaft mit Anthropic – was bedeutet das für Amazons Zukunft im KI-Rennen?
Lululemon – Zahlen mit Schattenseiten
Ein besser als erwartetes EPS, aber schwacher Umsatz und reduzierter Ausblick. Ist die Aktie vor einer schwierigen Phase?
Broadcom – KI-Boom und Mystery-Deal
Rekordumsätze durch KI, ein geheimnisvoller Großkunde und neue Kursziele der Wall Street: Was treibt Broadcoms Wachstum wirklich an?
