Amazon mit Anthropic-Deal – Broadcom & Lululemon im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Amazon – KI-Offensive mit Anthropic

Neue Mega-Rechenzentren, eigene Chips und eine enge Partnerschaft mit Anthropic – was bedeutet das für Amazons Zukunft im KI-Rennen?

Lululemon – Zahlen mit Schattenseiten

Ein besser als erwartetes EPS, aber schwacher Umsatz und reduzierter Ausblick. Ist die Aktie vor einer schwierigen Phase?

Broadcom – KI-Boom und Mystery-Deal

Rekordumsätze durch KI, ein geheimnisvoller Großkunde und neue Kursziele der Wall Street: Was treibt Broadcoms Wachstum wirklich an?