Südzucker mit heftigem Gewinneinbruch

(dpa-AFX) - Der Gewinn von Südzucker ist im ersten Quartal eingebrochen. So schrieb das Zuckergeschäft wegen deutlich gesunkener Preise sowie geringerer Exportmengen ebenso rote Zahlen wie die Biosprit-Tochter CropEnergies. Das operative Konzernergebnis sackte daher in den drei Monaten bis Ende Mai von 155 auf 22 Millionen Euro ab, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verminderte sich von 230 auf 96 Millionen Euro. Der Umsatz ging ebenfalls zurück und betrug 2,15 Milliarden, nach 2,55 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

Die kurzfristigen Aussichten sind dabei weiter trübe: Bereits am Vortag warnte Südzucker vor weiteren Rückgängen im laufenden zweiten Quartal. Die Mannheimer bestätigten jedoch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (Ende Februar). Nach wie vor rechnet das Unternehmen damit, dass sich die seit Herbst stark gesunkenen Zuckerpreise in der EU ab Oktober erholen./nas/jha/