Aktien Wien Schluss: ATX beendet den Handel mit Verlusten

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX büßte 0,39 Prozent auf 4.459,2 Punkte ein. Der marktbreitere ATX Prime verlor 0,36 Prozent auf 2.242,7 Zähler. "Die Marktteilnehmer warten gespannt auf den Beginn der US-Berichtssaison", so der Marktexperte Andreas Lipkow.

In den USA hat sich die Inflation unerwartet deutlich verstärkt. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg der Teuerung in Folge, und er fiel stärker als erwartet aus. Im Mai hatte die Teuerung bei 2,4 Prozent gelegen.

Beim Thema Zollstreit herrscht unterdessen vorsichtiger Optimismus. Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets verwies darauf, "dass die Verhandlungen zwischen den USA und China nun sogar dazu geführt haben, dass Nvidia seine Grafikchips des Typs H20 wieder in die Volksrepublik verkaufen darf." Dies gebe Anlass zur Hoffnung.

"Die Anleger setzen darauf, dass Ähnliches im laufenden Konflikt mit der Europäischen Union passieren wird und die am Wochenende angedrohten 30 Prozent Zoll und mögliche Gegenzölle den Weg zu einem erfolgreichen Handelsabkommen ebnen", betonte Molnar./lof/mik/APA/jha