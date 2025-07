Hypoport-Geschäftsvolumen legt zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport profitiert von einem verbesserten Marktumfeld in der privaten Immobilienfinanzierung. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen sei im zweiten Quartal um 12 Prozent auf 17,97 Milliarden Euro geklettert, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im ersten Halbjahr summiere sich das Volumen auf 38,35 Milliarden Euro, ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Volumen der Sparte Dr. Klein Privatkunden entwickelte sich deutlich besser.

Vor allem das Geschäft für die Finanzierung zum Kauf von Bestandsimmobilien habe sich deutlich besser entwickelt, hieß es. "Dies ist auch die Folge eines sich stetig verschlechternden Mietmarkts, welcher für einen zunehmend größeren Teil der Bevölkerung unattraktiv ist und keine dauerhafte Lösung bietet." Das Kreditvolumen für Neubauten sei trotz weiter starker Regulierung und den resultierenden hohen Baukosten von einem sehr geringen Niveau kommend wieder leicht angestiegen.

Während die Kredite zur Refinanzierung auslaufender Zinsbindungen von einem sehr niedrigen Niveau kommend leicht angestiegen seien, sei die Kreditaufnahme zur energetischen Sanierung durch bestehende Eigentümer weiterhin gering blieben. Die durch die Ankündigung einer höheren deutschen Staatsverschuldung abrupte Zinsspitze im März habe zu den erwarteten Vorzieheffekten geführt. Deshalb sei das Transaktionsvolumen im zweiten Quartal etwas niedriger ausgefallen als im Auftaktquartal. Das Unternehmen will am 11. August die detaillierten Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen./mne/stk