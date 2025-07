Marktstimmung im Hoch: Wo Profis jetzt investieren und welche Risiken sie sehen

Die Sonne scheint nicht nur am Himmel, sondern auch an den globalen Finanzmärkten. Eine aktuelle Umfrage der Bank of America unter den weltweit führenden Fondsmanagern zeigt die optimistischste Stimmung seit Monaten.

Doch was bedeutet das konkret fürs Depot? Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und zeigen, wo die Profis Chancen wittern, welche Sektoren im Fokus stehen und wie das Megathema KI die Anlagewelt verändert.

Kapitalmärkte im Aufwind: Wo die Chancen liegen

Die Risikobereitschaft der Profi-Investoren ist auf ein Rekordhoch geklettert, und das Geld fließt verstärkt in Aktien. Die Bargeldreserven wurden auf 3,9 Prozent reduziert, ein Niveau, das in der Vergangenheit oft als Signal für eine bevorstehende Marktkorrektur galt ("Verkaufssignal").

Doch wohin fließt das Kapital?

Europa im Fokus: Aktien aus der Eurozone sind so beliebt wie seit vier Jahren nicht mehr. Passend dazu setzen Anleger so stark auf einen steigenden Euro wie seit 2005 nicht mehr.

Europa im Fokus: Aktien aus der Eurozone sind so beliebt wie seit vier Jahren nicht mehr. Passend dazu setzen Anleger so stark auf einen steigenden Euro wie seit 2005 nicht mehr.

USA und Schwellenländer: Auch US-Aktien verzeichneten einen deutlichen Zuwachs an Beliebtheit. Besonders hoch im Kurs stehen zudem Papiere aus den Schwellenländern, in denen die Fondsmanager netto mit 22 Prozent übergewichtet sind.

Beliebteste Sektoren: Im Juli wurde vor allem in die Sektoren Technologie, Grundstoffe und Telekommunikation investiert. Besonders übergewichtet bleiben die Profis in Banken und im Gesundheitswesen. Energieaktien werden hingegen eher gemieden.

Interessanterweise ist die Wette gegen den US-Dollar ("Short US-Dollar") zum ersten Mal überhaupt der beliebteste "Trade" unter den Profis.

Ein wachsamer Blick auf die Risiken

Trotz aller Euphorie bleiben die Experten wachsam. Das größte Sorgenkind ist nach wie vor die Angst vor einem globalen Handelskrieg, der eine Rezession auslösen könnte – 38 Prozent der Befragten sehen hier das größte Risiko.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Angst vor einem harten wirtschaftlichen Abschwung schwindet. Eine breite Mehrheit von 65 Prozent der Manager erwartet eine "weiche Landung" der Weltwirtschaft. Nur noch eine kleine Minderheit rechnet mit einer Rezession. Mit Blick auf die Geldpolitik gehen die meisten Investoren (81 Prozent ) von ein bis zwei Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im Laufe des Jahres aus.

Künstliche Intelligenz: Mehr als nur ein Hype?

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist und bleibt ein entscheidender Treiber für die Märkte. Der Glaube an die transformative Kraft der KI ist so stark, dass er die Anlagestrategien maßgeblich beeinflusst. Fast die Hälfte der Fondsmanager (42 Prozent ) ist überzeugt, dass KI schon heute die Produktivität steigert.

Dieser Glaube manifestiert sich in einer massiven Umschichtung in den Technologiesektor. Die Investitionen in Tech-Aktien erlebten in den letzten drei Monaten den größten Sprung seit der Finanzkrise 2009.

Grundsätzlich gilt: Die aktuelle Marktstimmung ist positiv, und die Profis setzen klar auf Aktien, insbesondere aus Europa und den Schwellenländern, sowie auf den Technologiesektor. Gleichzeitig sind sie sich der geopolitischen Risiken bewusst. Die Wette gegen den US-Dollar und die hohe Konzentration auf Technologieaktien sind zentrale Themen, die im Auge behalten werden müssen. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig eine breite Streuung ist, um von den Chancen zu profitieren, ohne die Risiken auszublenden.