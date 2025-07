EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V.: solute (billiger.de) wird zum Wachstums- und Profitabilitätstreiber der Gruppe

EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

Nürnberg, Amsterdam, 22. Juli 2025

ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt, in dem zum 01. Mai 2025 die solute Akquisition vollkonsolidiert wurde.

Die Gruppe erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe von TEUR 12.807 (Q2 2024: TEUR 5.224), was einer mehr als Verdoppelung der Umsatzzahlen entspricht. Dabei trug solute anteilig mit TEUR 7.650 erheblich zum Quartalsumsatz der Gruppe bei. Das EBITDA verbesserte sich in diesem Zeitraum ebenfalls deutlich auf TEUR 784 (Q2 2024: TEUR 487), was im Wesentlichen auf das neu konsolidierte Segment solute zurückzuführen ist. Dieses hat anteilig mit TEUR 942 zum EBITDA beigetragen. Das Segment webgains erzielte ein EBITDA in Höhe von TEUR 302 (Q2 2024: TEUR 433), ad agents und ad pepper haben kombiniert ein EBITDA von TEUR 246 (Q2 2024: TEUR 348) erwirtschaftet.

Im gesamten Sechsmonatszeitraum wurde ein Gruppenumsatz von TEUR 18.091 erreicht (H1 2024: TEUR 10.400). Das EBITDA des ersten Halbjahres 2025 liegt mit TEUR 869 deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums (H1 2024: TEUR 707). Das EBITDA des ersten Halbjahres 2025 enthält Einmalkosten im Zusammenhang mit der Anteilserhöhung an solute von ca. TEUR 280.

Die Liquiditätsreserve erreichte mit TEUR 31.020 einen neuen Höchstwert. Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht.

ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 21. August 2025 den Bericht für das zweite Quartal veröffentlichen.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert

Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

