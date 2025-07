EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. meldet Abschluss seiner strategischen Privatplatzierung

EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 23. Juli 2025) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich des modernen Recyclings von Kunststoffabfällen, freut sich, den Abschluss, am 14. Juli 2025, seiner zuvor angekündigten strategischen, nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") bekanntzugeben. Die Platzierung erfolgte im Rahmen der geänderten Bedingungen, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2025 veröffentlicht wurden.

Im Rahmen des Angebots emittierte das Unternehmen insgesamt 16.380.000 Einheiten (jeweils als eine "Einheit" bezeichnet) zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit und erzielte einen Bruttoerlös von 819.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils als ein "Optionsschein" bezeichnet). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,07 $. Die Nettoerlöse aus dem Angebot fließen in den Bau der Neos-Anlage des Unternehmens sowie in ingenieurtechnische Arbeiten, in die kontinuierliche Optimierung der Prozesseffizienz, die Ausweitung des Marketings, allgemeine betriebliche Bedürfnisse und die Erhöhung des Betriebskapitals.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE. Die Stammaktien wurden qualifizierten Käufern angeboten, wobei Ausnahmeregelungen in den geltenden Wertpapiergesetzen bezüglich Prospekt und Registrierung in Anspruch genommen wurden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot genehmigte der Board of Directors des Unternehmens eine Änderung der Unverfallbarkeitsbedingungen für 5.000.000 zuvor ausgegebene Performance Warrants. Die geänderten Etappenziele orientieren sich an der Entwicklung der Neos-Anlage: Ein Drittel wird bei Sicherstellung einer Finanzierung in Höhe von 15 Mio. $ oder bei Baubeginn ausübbar, ein Drittel bei der mechanischen Fertigstellung der Anlage und das letzte Drittel bei Erreichen einer anhaltenden durchschnittlichen Produktionsrate von 450 Barrel pro Tag über einen Zeitraum von einem Jahr.

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist Vorreiter bei der Neuausrichtung der Zukunft von Kunststoffen. Das Unternehmen verleiht Kunststoffabfällen durch Umwandlung ein wertvolles zweites Leben. Mit der Vision einer klimafreundlichen Zukunft hat sich PlasCred zum Ziel gesetzt, einer der größten modernen Recycler von Kunststoffabfällen in Nordamerika und weltweit zu werden. Die bahnbrechende, zum Patent angemeldete Technologie des Unternehmens wird den Umgang mit Kunststoffabfällen und das fortschrittliche Recycling revolutionieren.

PlasCred unterhält außerdem strategische Partnerschaften mit CN Rail, Palantir Technologies Inc., Fibreco Export Inc. und einem globalen Rohstoffunternehmen. Diese Kooperationen bieten PlasCred eine erstklassige Logistik, moderne betriebliche Intelligenz sowie verlässliche langfristige Erlöse und helfen dem Unternehmen, eine Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe einzunehmen.

Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

Kontaktdaten

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.Troy Lupul

E-Mail: IR@plascred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ergebnisse oder Entwicklungen, die von PlasCred Circular Innovations Inc. erwartet werden. Sie beruhen zwar auf vernünftigen Annahmen, bergen jedoch Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "erwartet", "beabsichtigt", "plant" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund wirtschaftlicher Bedingungen, regulatorischer Änderungen und anderer Risiken erheblich abweichen, wie in den öffentlichen Erklärungen des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca beschrieben.Leser:innen sollten sich nicht unangemessen auf diese Aussagen verlassen. PlasCred übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

