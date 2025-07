EQS-News: H2APEX Group SCA schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 30 Mio. Euro erfolgreich ab

EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

H2APEX Group SCA schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund 30 Mio. Euro erfolgreich ab

Ausgabe von 13.793.274 neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital an institutionelle Anleger unter Ausschluss des Bezugsrechts

Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 30 Mio. Euro

Ziel: Finanzierung des Kaufpreises für die HH2E Werk Lubmin GmbH und Weiterentwicklung des bestehenden Wasserstoffprojekts in Lubmin

Rostock-Laage, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg),25.Juli 2025 – Die H2APEX Group SCA („H2APEX“, ISIN: LU0472835155), notiert im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, hat, wie in ihrer Ad hoc-Mitteilung vom 23. April 2025 bereits angekündigt, ihr Grundkapitalheute unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 564.384,91 Euro um 214.106,03 Euro auf 778.490,94 Euro durch Ausgabe von 13.793.274 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von rund 0,02 Euro je Stückaktie erhöht. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 2,20 Euro je neue Aktie platziert. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß der in der Satzung vorgesehenen Ermächtigung ausgeschlossen.

Die neuen Aktien wurden von institutionellen Anlegern gegen eine Bareinlage in Höhe von 10 Mio. Euro und von der Active Ownership Fund SICAV SIF SCS („AOC“), einem Aktionär von H2APEX, durch Einbringung von Rück- und Zinszahlungsansprüchen in Höhe von rund 20 Mio. Euro von AOC an H2APEX aus einem von AOC am 23. April 2025 an H2APEX gewährten Wandeldarlehen in Höhe von 20 Mio. Euro, im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet. Durch die Einbringung dieser Rück- und Zinszahlungsansprüche sind diese erloschen. Aus der Kapitalerhöhung fließt H2APEX somit insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 30 Mio. Euro zu. Die neuen Aktien sind ab ihrer Ausgabe voll dividendenberechtigt.

Ein Teil des Emissionserlöses soll zur Finanzierung des Kaufpreises für die kürzlich übernommene HH2E Werk Lubmin GmbH verwendet werden. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung des seit 2022 bestehenden Wasserstoffprojekts in Lubmin finanziert und der Finanzierungsbedarf des Projekts bis zur endgültigen Entscheidung über die mögliche Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner bei diesem Projekt gesichert.

Peter Rößner, CEO von H2APEX: „Wir bedanken uns bei unseren beiden Hauptaktionären für ihr Vertrauen und die langfristige Unterstützung. Mit den eingeworbenen Mitteln haben wir nun die Möglichkeit, unsere beiden Projekte in Lubmin voranzutreiben und so unsere eigenen Wasserstoffproduktionskapazitäten auszubauen. Der Zeitpunkt dafür ist besonders günstig, da wir Marktanteile ausscheidender Wettbewerber übernehmen können. Wir freuen uns, dass die von uns zur Verfügung gestellten Wasserstoffkapazitäten ein zentraler Baustein zur Erreichung des in der Verfassung verankerten Ziels der Klimaneutralität bis 2045 ist.“

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich Anfang August 2025 zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Kontakt:

H2APEX

Nicole Steuer

Head of Marketing and Communications

Timmermannsstrat 2a

18055 Rostock

E-Mail: nicole.steuer@h2apex.com

Mobil: +49 175 657 14 65

Phone: +49 381 799902-324

www.h2apex.com

IR.on AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser

Investor Relations

Mittelstr. 12-14

50672 Köln

Phone: +49 221 9140 973

E-Mail: h2apex@ir-on.com

www.ir-on.com

