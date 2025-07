AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica profitieren von starken Zahlen

PARIS (dpa-AFX) - Zu den Gewinnern im frühen Handel am Dienstag gehören die Papiere des Brillenherstellers EssilorLuxottica . Mit einem Plus von sechs Prozent auf 261 Euro setzte sich der Wert an die Spitze des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 .

Ein Ausbruch aus dem seit Monaten bestehenden Seitwärtskanal zwischen rund 230 und 265 Euro ist dem Wert aber noch gelungen.

Die Zahlen des Optikkonzerns sind nach Ansicht der Analysten von Jefferies beachtlich ausgefallen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe sich als robust erwiesen, die Margen seien trotz schwieriger Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr stabil gewesen.

Das Unternehmen präsentiere sich als Profiteur eines Wachstumsmarktes mit steigenden Marktanteilen. Zudem sei EssilorLuxottica Innovationsführer./mf/zb

