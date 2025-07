Santander übertrifft mit Rekordgewinn die Erwartungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Madrid (Reuters) - Höhere Gebühreneinnahmen haben der spanischen Großbank Santander im zweiten Quartal zu einem Rekordgewinn verholfen.

Der Nettogewinn stieg um sieben Prozent auf 3,43 Milliarden Euro, wie die nach Marktwert größte Bank der Euro-Zone am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf das Institut die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit 3,36 Milliarden Euro gerechnet hatten. Ein Anstieg der Gebühren um 2,4 Prozent glich dabei einen Rückgang der Erträge aus dem Kreditgeschäft aus. Währungsabwertungen in Mexiko und Brasilien belasteten jedoch das Ergebnis in den beiden für die Bank wichtigen lateinamerikanischen Märkten. Zudem kündigte Santander einen neuen Aktienrückkauf im Volumen von 1,7 Milliarden Euro an. Das Programm soll vorbehaltlich der Genehmigung durch die Behörden am Donnerstag beginnen.

