ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Vossloh auf 'Hold' - Ziel hoch auf 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 85 auf 95 Euro angehoben. Fabian Piasta begründete sein neues Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie damit, dass er aktuell kaum noch Aufwärtspotenzial für die Aktie sieht - nachdem der Kurs seit Jahresbeginn um rund 60 Prozent gestiegen ist. Das höhere Kursziel rechtfertigte der Experte mit geringeren Investitionen des Bahntechnik-Unternehmens./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 09:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 19:01 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------