IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold schließt Finanzierung in Höhe von 29 Millionen $ ab, einschließlich strategischer Investitionen von EMR Capital und Dundee Corporation

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold schließt Finanzierung in Höhe von 29 Millionen $ ab, einschließlich strategischer Investitionen von EMR Capital und Dundee Corporation

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA BEFINDEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Toronto, ON - 31. Juli 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG) (Revival Gold oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es seine angekündigte Finanzierung von Stammaktien (die Stammaktien) für einen Bruttoerlös von insgesamt rund 29,08 Millionen C$ (die Angebote) abgeschlossen hat.

Die Angebote umfassten eine strategische nicht vermittelte Privatplatzierung mit EMR Capital Management Limited (EMR), bei der EMR 32.069.531 Stammaktien zu einem Preis von 0,48 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 11,3 Millionen US$ (15,4 Millionen C$) zeichnete (die EMR-Platzierung) und einer gleichzeitigen nicht vermittelten Privatplatzierung von 28.517.502 Stammaktien zu einem Preis von 0,48 C$ pro Stammaktie, was einem Bruttoerlös von 13,68 Millionen C$ entspricht (das gleichzeitige Angebot). Die Dundee Corporation hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Dundee Resources Limited (Dundee) ihr Bezugsrecht ausgeübt und sich an dem gleichzeitigen Angebot beteiligt, um ihre Beteiligung an Revival Gold aufrechtzuerhalten. Nach Abschluss der Transaktion betragen die Pro-forma-Beteiligungen von EMR und Dundee an Revival Gold auf nicht verwässerter Basis etwa 11,8 % bzw. 5,3 %.

Mit dieser Finanzierung haben wir unsere Bilanz deutlich verbessert und gleichzeitig den vollen Wert unserer Goldvorkommen zum Nutzen der Aktionäre von Revival Gold erhalten. Die Transaktion wurde zu für unsere langjährigen Aktionäre günstigen Bedingungen strukturiert und ohne Aufnahme von Schulden, Belastung des Projekts mit Streams oder Lizenzgebühren oder Beeinträchtigung der zukünftigen strategischen Flexibilität des Unternehmens durchgeführt, sagte Hugh Agro, President und CEO. Wir freuen uns, dass Dundee weiterhin ein engagierter Aktionär bleibt, und begrüßen EMR als neuen strategischen Kapitalpartner, der unsere Vision teilt und sich unserer Mission verschrieben hat, ein bedeutendes Wachstum und eine bedeutende Wertsteigerung im Goldsektor zu erzielen, fügte Agro hinzu.

Im Zusammenhang mit der EMR-Platzierung hat das Unternehmen eine Investorenrechtsvereinbarung mit EMR geschlossen, wonach das Unternehmen EMR das Recht, einen Direktor für das Board of Directors des Unternehmens zu benennen, sowie übliche Verwässerungsschutzrechte einräumt, um seine Aktienbeteiligung am Unternehmen durch das Recht auf Teilnahme an zukünftigen Aktienfinanzierungen und ein Aufstockungsrecht aufrechtzuerhalten. Der von EMR nominierte Direktor und nun neu ernannte Direktor von Revival Gold ist Tony Manini, Mitbegründer und Executive Director von EMR.

Tony Manini ist Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der globalen Rohstoffindustrie. Sein vielfältiger Hintergrund umfasst eine breite Palette von Rohstoffen in mehr als 20 Ländern und beinhaltet technische, kaufmännische, leitende Management- und Führungspositionen in den Bereichen Exploration, Geschäftsentwicklung, Projektbewertung, Minenentwicklung und -betrieb bei Rio Tinto, Oxiana, OZ Minerals, Tigers Realm Group und EMR Capital. Tony war maßgeblich an der Entdeckung und Erschließung zahlreicher Minen und Lagerstätten weltweit beteiligt und hat mehrere äußerst erfolgreiche Junior-Explorationsunternehmen an der ASX, TSX-V und London AIM an die Börse gebracht. Er ist Mitbegründer und Executive Director der Private-Equity-Gesellschaft EMR Capital sowie Chairman von C3 Metals Inc. und Asiamet Resources Ltd. Tony hat einen Hochschulabschluss mit Auszeichnung im Fach Geologie und ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy und der Society of Economic Geologists.

Mit der Ernennung von Herrn Manini erklärte sich der ehemalige Direktor von Revival Gold, Norm Pitcher, bereit, aus dem Board auszuscheiden und eine leitende Beraterfunktion im Unternehmen zu übernehmen. Herr Pitcher war President und CEO des Unternehmens, das zuvor im Besitz des Goldprojekts Mercur von Revival Gold war, und war maßgeblich an der Gründung des Unternehmens als einer der größten reinen Goldminenentwickler in den USA beteiligt.

Wir freuen uns sehr, Tony bei uns begrüßen zu dürfen, und erwarten weitere Erfolge von Revival Gold. Wir danken Norm herzlich für seine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Goldprojekts Mercur und der Gestaltung von Revival Gold zu dem Unternehmen, das es heute ist, sagte Hugh Agro. Im Namen unseres gesamten Managementteams und Boards heiße ich Tony herzlich willkommen und spreche Norm unseren herzlichen Dank aus, so Agro weiter.

Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden gemäß der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) und unter Berufung auf die Coordinated Blanker Order 45-935 - Exemptions From Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die Listed Issuer Financing Exemption) und an Offshore-Käufer und Käufer in den USA gemäß der OSC-Regel 72-503 - Distributions Outside Canada (OSC-Regel 72-503) ausgegeben. Die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots ausgegebenen Stammaktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die im Rahmen der EMR-Platzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Der Nettoerlös aus den Angeboten wird für die laufende Exploration und Erschließung der Projekte Mercur und Beartrack-Arnett von Revival Gold sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Angebote stehen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen im Rahmen des gleichzeitigen Angebots zahlte das Unternehmen bestimmten Vermittlern, die Zeichner für das gleichzeitige Angebot geworben hatten, darunter Paradigm Capital Inc, BMO Capital Markets und Velocity Trade Capital Ltd., insgesamt 696.398 C$ in bar.

Bestimmte Frühwarnmeldungen

Unmittelbar vor der EMR-Platzierung besaß EMR keine Wertpapiere von Revival Gold. Nach Durchführung der EMR-Platzierung erwarb EMR das Eigentum bzw. die Kontrolle und Weisungsbefugnis über 32.069.531 Stammaktien, was einem Anteil von etwa 11,8 % an den ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis entspricht.

EMR hat die EMR-Platzierung zu Anlagezwecken durchgeführt und beabsichtigt, seine Investition in Revival Gold kontinuierlich zu überprüfen. Abhängig von einer Reihe von Faktoren, einschließlich der Markt- und anderer Bedingungen, kann EMR von Zeit zu Zeit seinen wirtschaftlichen Besitz, seine Kontrolle, seine Weisungsbefugnis oder sein wirtschaftliches Engagement in Bezug auf Wertpapiere von Revival Gold erhöhen oder verringern.

Eine Kopie des Frühwarnberichts, der von EMR im Zusammenhang mit der oben beschriebenen EMR-Platzierung einzureichen ist, wird auf SEDAR+ unter dem Profil von Revival Gold verfügbar sein. Diese Pressemeldung wird gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze veröffentlicht.

Die Stammaktien von Revival Gold sind an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol RVG und an den OTCQX Venture Markets unter dem Symbol RVLGF notiert. Revival Gold ist ein Unternehmen nach kanadischem Bundesrecht mit Sitz unter der Anschrift 145 King St. W., Suite 2870, Toronto, Ontario, M5H 1J8. Die Firmenzentrale von EMR befindet sich unter der Anschrift 18 Forum Lane, Third Floor, Suite 5307, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-9006.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch nach den diversen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.

Paradigm Capital Inc. fungierte als Finanzberater von Revival Gold und Peterson McVicar LLP als Rechtsberater von Revival Gold. Beacon Securities Limited fungiert als Finanzberater von EMR. Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungierte als Rechtsbeistand von EMR.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Angebote, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus den Angeboten, Aussagen in Bezug darauf, dass das Unternehmen ein bedeutendes Wachstum und einen bedeutenden Wert in Gold liefert, sowie Aussagen in Bezug auf die Absichten von EMR hinsichtlich der Stammaktien in seinem Besitz.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80561

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80561&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76151P1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.