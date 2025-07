ROUNDUP/Elmos: Chipkunden bestellen wieder mehr - IT-Umstellung belastet

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos sieht in einem schon länger schwierigen Geschäftsumfeld ein zunehmend normalisiertes Bestellverhalten. Die Bestandsbereinigungen der Kunden ließen nach, erklärte Konzernchef Arne Schneider bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal. "Unsere Kunden bestellen vermehrt wieder auf einem normalen Auftragsniveau." Daher beschleunigte sich das Wachstum im zweiten Quartal. Dies spiegelte sich allerdings nicht im Ergebnis wider: Dieses ging zurück. Dabei belasteten auch Aufwendungen für eine IT-Umstellung.

Die im Kleinwertesegment SDax gelistete Aktie legte am Donnerstagvormittag einen Zickzackkurs hin - gestartet im Plus setzten Gewinnmitnahmen ein, die das Papier zunächst wieder wettmachen konnte. Dies hielt jedoch nicht lange an. Der Kurs drehte wieder und verlor gegen Mittag rund sieben Prozent. Damit gehörte Elmos zu den größeren Verlierern im SDax. Dennoch ist das Papier in diesem Jahr stark gelaufen. So hat der Kurs bislang rund 30 Prozent zugelegt.

Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, die Profitabilität aber etwas dahinter zurückgeblieben, bemerkte Malte Schaumann von Warburg Research.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz trotz des Gegenwindes durch den starken Euro im Jahresvergleich um 2,6 Prozent auf 145,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Leverkusen mitteilte. Zum Vorquartal lag das Plus bei 14,8 Prozent. So verzeichnete Elmos eine starke Nachfrage aus China.

Die Ergebnisse gingen jedoch zurück. So belasteten neben Wechselkurseffekten auch Sonderkosten durch eine SAP -Umstellung sowie höhere Materialausgaben. Darüber hinaus baut Elmos seine lokale Aufstellung in China aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 35,9 auf rund 30 Millionen Euro, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 4,7 Prozentpunkte auf 20,6 Prozent.

Für das Jahr bekräftigte das Unternehmen zwar seine Margenprognose von 23 Prozent plus/minus drei Punkten, hält nun aber das Erreichen der unteren Hälfte der Prognosespanne für wahrscheinlicher. Am Umsatzausblick von 580 Millionen Euro plus/minus 30 Millionen Euro hält Elmos hingegen fest./nas/mne/jha/