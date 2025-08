Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 01.08.2025 / 08:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 01.08.2025 Kursziel: EUR 26,90 (bislang: EUR 28,20) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Für das künftige Wachstum positioniert Der Halbjahresbericht 2025 bestätigt das konjunkturbedingt schwierige Marktumfeld und die strukturellen Herausforderungen in den Kernsegmenten. Positiv zu bewerten sind aus unserer Sicht die konservative Finanzierungsstruktur, eine stabile Liquidität und das Einhalten der Covenants. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Kostenoptimierung und Internationalisierung werten wir als entscheidend, dass Surteco im zweiten Halbjahr 2025e zu nachhaltigem Wachstum zurückkehrt. Vor dem Hintergrund unter unseren Erwartungen liegender Halbjahreszahlen nehmen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 26,90 von EUR 28,20 je Aktie zurück. Zugleich bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group. Im ersten Halbjahr 2025 wurden auf Konzernebene Umsatzerlöse von EUR 436,3 Mio. (Vj.: EUR 447,6 Mio., -2,5% YoY) erzielt. Ausschlaggebend für den Umsatzrückgang waren die anhaltend schwache Nachfrage in allen Hauptmärkten, insbesondere im Segment Möbelindustrie, und der Umsatzwegfall der im Mai eingestellten Imprägnatproduktion. Mit Ausnahme des Segments Profiles, das als einzige Geschäftseinheit leicht zulegen konnte (+2,9% YoY auf EUR 69,6 Mio.), wurden in allen Segmenten und Regionen Rückgänge verzeichnet. Das berichtete EBITDA ging um 23,1% auf EUR 43,3 Mio. (Vj.: EUR 56,4 Mio.) zurück, die EBITDA-Marge verringerte sich um 270 bps auf 9,9% (Vj.: 12,6%). Auch das um Einmaleffekte adjustierte EBITDA ging um 11,2% auf EUR 50,6 Mio. (Vj.: EUR 57,0 Mio.) zurück. Belastend wirkten insbesondere (1) ein ungünstiger Kunden- und Produktmix (v. a. bei Surfaces und Edgebands), (2) höhere Material- und Personalkosten infolge von Abfindungen sowie (3) negative Wechselkurseffekte. Die Nettoverschuldung lag zum Ende des ersten Halbjahres 2025 bei EUR 354,2 Mio., kaum verändert gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 353,2 Mio. Die Umsatz- und Ertrags-Guidance des Vorstands für das laufende Geschäftsjahr 2025e wurde bestätigt, allerdings mit der Einschränkung versehen, dass umsatzseitig nun eher der untere Bereich der Prognose wahrscheinlich ist. Mit unserer Umsatzprognose von EUR 857,3 Mio. sehen wir uns nach wie vor im Rahmen der ausgegebenen Konzernumsatz-Bandbreite, ebenso mit unserer EBITDA-Prognose (adjusted) von EUR 96,2 Mio. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d8fe127a419b4a7169d212229bbe0819 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2178110 01.08.2025 CET/CEST °