Die US-Zinsen sind auch in dieser Woche konstant geblieben. Doch neben der niedrigen Inflation sprechen nun auch die Arbeitsmarktdaten für eine baldige Zinssenkung – und die wäre gut für Aktien.

Aktien haben sich in einer schwierigen Woche nicht durchgesetzt. Der amerikanische Leitindex S&P 500 fiel diese Woche um 1,6 Prozent und verzeichnete damit seine schlechteste Woche seit Ende Mai, während der Nasdaq Composite um 2,2 Prozent nachgab. Der Dax musste einen Rückgang um 3,3 Prozent verkraften und auch der gesamte Krypto-Markt zeigte deutliche Schwäche.

Trotzdem konnte der S&P 500 den Monat Juli inmitten einer Flut von Quartalsergebnissen, neuen Wirtschaftsdaten und dem Ergebnis der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der Fed mit einem Anstieg um 2,2 Prozent abschließen.

Aufgrund des hohen Anteils an Technologie- und Wachstumsunternehmen konnte das Chartzeit-Depot überproportional profitieren und legte im Juli um rund 3,5 Prozent zu. Der Markt wurde gegen Ende Juli durch eine Kombination aus Handelsabkommen und der Berichtssaison für das zweite Quartal, die bislang besser als erwartet verlief, nach oben getrieben und in den überkauften Bereich gedrückt.

Dazu gehörten die Ergebnisse und Prognosen von Alphabet, Meta und Microsoft, die bestätigten, dass die Nachfrage nach KI und Rechenzentren weiterhin robust ist. Diese Entwicklungen trugen dazu bei, die Unsicherheit am Markt hinsichtlich der Wirtschaft und der Zölle zu verringern.

US-Wirtschaft wächst überraschend stark

Am Mittwoch gab es zudem eine positive Überraschung von Seiten der US-Wirtschaft. Denn diese wuchs im zweiten Quartal 2025 um annualisierte drei Prozent und erholte sich damit von einem Rückgang um 0,5 Prozent im ersten Quartal.

Damit übertraf sie die Erwartungen der Analysten, die einen Anstieg um 2,4 Prozent antizipiert hatten. Das Wachstum spiegelte in erster Linie einen Einbruch der Importe um 30 Prozent wider, nachdem diese im ersten Quartal um 38 Prozent gestiegen waren, als Unternehmen und Verbraucher angesichts einer Reihe von Zollankündigungen und der damit verbundenen erwarteten Preiserhöhungen eilig Vorräte anlegten.

Am Mittwochabend erklärte die US-Notenbank Federal Reserve, sie werde die Zinsen unverändert lassen. Ihr Vorsitzender Jerome Powell argumentierte, dass der Vorstand vorsichtig sein wolle, falls die Zölle zu Inflation führen sollten. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank hatte mit neun zu zwei Stimmen beschlossen, den Leitzins in einer Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent zu belassen.

Aber die Entscheidung stieß auf Widerstand von den Gouverneuren Michelle Bowman und Christopher Waller, die sich beide für eine Lockerung der Geldpolitik ausgesprochen hatten. Es war das erste Mal seit Ende 1993, dass mehrere Gouverneure bei einer Zinsentscheidung eine Gegenstimme abgaben.

Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht für Juli zeichnete zum Wochenausklang ein düsteres Bild für den Arbeitsmarkt. Die Zahl der neugeschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im Juli 2025 um 73.000 und lag damit deutlich unter den Erwartungen von 110.000.

Noch beunruhigender war, dass die Zahlen für die beiden Vormonate überdurchschnittlich stark revidiert wurden. Die Zahl für Juni wurde von ursprünglich 147.000 auf nur noch 14.000 stark nach unten korrigiert, während die Zahl für Mai von 144.000 auf 19.000 reduziert wurde.

Zusammengenommen zeigen diese Korrekturen, dass die Beschäftigung im Mai und Juni um 258.000 geringer ausfiel als zuvor gemeldet. Das deutet darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt möglicherweise schneller abkühlt als ursprünglich erwartet.

Statistikamts-Chefin muss gehen

In einem etwas überraschenden Schritt, oder vielleicht auch nicht, erklärte Präsident Donald Trump, er habe sein Team angewiesen, die Leiterin des Bureau of Labor Statistics, Erika McEntarfer, zu entlassen, nachdem das Amt am Freitag diesen schwachen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht hatte. Der Grund dafür seien die enormen Korrekturen, die an den bereits veröffentlichten Zahlen von Mai und Juni vorgenommen werden mussten.

Ein schwächerer Arbeitsmarkt hat aber auch sein gutes. Denn er stärkt die Argumente für eine Zinssenkung durch die Federal Reserve in diesem Jahr, was wiederum die Aktienkurse ankurbeln würde.

Nach dem Beschäftigungsbericht für Juli stieg die Erwartung des Marktes hinsichtlich einer Zinssenkung im September auf 80,3 Prozent.

Trump will niedrigere Zinsen – zurecht

Ein weiterer Grund, warum ich davon ausgehe, dass wir im September nun endlich die erste Zinssenkung sehen werden, ist, dass der von der Zentralbank bevorzugte Inflationsindikator in den Segmenten, in denen Zölle einen Einfluss auf die Preise haben könnten, niedriger als erwartet ausfiel.

Denn am Donnerstag zeigte der Konsumentenpreis-Index zwar, dass die Inflation im Juni erwartungsgemäß gestiegen ist. Die größten Beiträge leisteten aber die Bereiche Wohnen, Finanzdienstleistungen, Gastronomie und Haushaltswaren, die wahrscheinlich nicht oder nur wenig von den Zöllen betroffen waren.

Damit zeigt sich einmal mehr, dass Trump mit seiner vehementen Forderung nach Zinssenkungen nicht unbedingt falsch liegt und es scheint, als sei Jerome Powell tatsächlich mal wieder zu spät dran und hat etwas zu lange abgewartet.

Daher könnte man davon ausgehen, dass die deutlichen Kursverluste am Freitag eine neue Kaufgelegenheit eröffnen und die Kurse sich möglicherweise bereits am Dienstag stabilisieren können. Denn nicht umsonst heißt eine der wichtigsten Regeln am Finanzmarkt: „Never fight the Fed.“

