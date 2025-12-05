W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 05.12.2025

Dax zum Wochenausklang positiv erwartet

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Im Dax zeichnet sich am Freitag ein positiver Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 23.937 Punkte. Damit würde es der Dax knapp über sein Vortageshoch schaffen und den Test einer Chartbarriere vorbereiten.

Denn nicht weit entfernt liegen die 100- und 50-Tage-Durchschnittslinien als mittel- bis längerfristige Trendbarometer. Und schließlich wirft auch die Marke von 24.000 Punkten bereits ihre Schatten voraus. Hier liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der Dax-Schwankungen. Mit Spannung wird erwartet, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen senkt. Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, schrieb Thomas Altmann von QC Partners.

USA: Kaum bewegt

Nach der jüngsten Erholung ist die Luft an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal raus gewesen. Die Indizes zeigten sich schwunglos, nachdem sich zuletzt die Erwartung verfestigt hatte, dass es in diesem Jahr noch eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed geben dürfte. Nun mangelte es an Kurstreibern für einen weiteren Anstieg hin zu den bisherigen Rekorden.

Der auf einem Dreiwochenhoch angekommene Dow Jones Industrial schloss 0,07 Prozent tiefer mit 47.850,94 Punkten. "In den USA warten die Anleger nun zunächst auf die nächste Fed-Sitzung", schrieben die Autoren der Fuchs-Börsenbriefe. Sie beziffern den Anteil der Experten, die in der kommenden Woche von einer Zinssenkung ausgehen, auf mittlerweile wieder 90 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.850- 0,07 Prozent
S&P 5006.857+ 0,11 Prozent
Nasdaq 23.505+ 0,22 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Märkte in China leicht zulegten, verzeichnete der Aktienmarkt in Japan Verluste. Die Aussicht auf Zinserhöhungen der Bank of Japan drückte dort auf die Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Gewinnen rund 1,2 Prozent ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann im späten Handel hingegen 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,2 Prozent nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.028- 1,20 Prozent
Hang Seng25.760+ 0,20 Prozent
CSI 3004.584+ 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,11- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,77+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,10+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1657- 0,14  Prozent
Dollar in Yen154,64+ 0,47 Prozent
Euro in Yen180,200+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent63,21 USD- 0,29  USD
WTI59,55 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT MEDIOBANCA AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 17,50 (17,90) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 350 (315) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7100 (7200) PENCE - 'BUY'

GOLDMAN STARTET GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 165 EUR

JPMORGAN HAT SAINSBURY UND TESCO AUF 'POS CATLYST WATCH' VOR WEIHNACHTS-UPDATES

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 25,07 (24,57) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BP AUF 480 (460) PENCE - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1250 (1225) PENCE - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
NASDAQ 100
Ö
Ölpreis Brent
Lufthansa
N
Nikkei
Deutsche Post
TeamViewer
JP Morgan
Ö
Ölpreis WTI
Hapag-Lloyd
Euro / Yen (Yenkurs)
H
Hang Seng
D
DAX (Kursindex)
$
US Dollar/Japanischer Yen
NASDAQ
IG Group Holdings
029 Group
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 04.12.2025
Dax startet deutlich höher in den Handelgestern, 08:16 Uhr · onvista
Dax startet deutlich höher in den Handel
Dax Vorbörse 02.12.2025
Dax stabil - Bayer-Aktie schnellt hoch02. Dez. · onvista
Dax stabil - Bayer-Aktie schnellt hoch
Dax Vorbörse 03.12.2025
Positiver Handelsstart erwartet am deutschen Aktienmarkt03. Dez. · onvista
Positiver Handelsstart erwartet am deutschen Aktienmarkt
Dax Vorbörse 01.12.2025
Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonat01. Dez. · onvista
Dax startet schwächer in den neuen Kalendermonat
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Aktie im Abwärtstrend
Bitcoin-Firma Strategy steuert auf den Worst Case zu03. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USD03. Dez. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchance02. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden