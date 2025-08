ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Hensoldt auf 'Hold' und Ziel auf 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 92 Euro angehoben. In der Flugzeug- und Rüstungsindustrie halte die Stärke an, denn alle Bereiche erhielten starken Rückenwind, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Verteidigungsbereich böten sich gute Einstiegspunkte in einen attraktiven Superzyklus. Hensoldt sei zwar weiter anspruchsvoll bewertet, in Erwartung anziehender Prognosen für 2030 sieht sie bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten aber keine negativen Kurstreiber mehr. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten kurzfristige Bedenken ausgeräumt./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 13:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 13:15 / ET

