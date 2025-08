US-Zölle machen Küchenausrüster Rational bei Prognose vorsichtiger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die angekündigten US-Zölle dürften das Gewinnwachstum des Großküchenausrüsters Rational in diesem Jahr bremsen.

Die Umsatzrendite vor Steuern und Zinsen (Ebit-Marge) werde wohl zwischen 25 und 26 Prozent liegen, in der unteren Hälfte der bisherigen Spanne von 25 bis 27 (2024: 26,3) Prozent, teilte das Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mit. "Dies reflektiert die per Ende Juli 2025 bekannten Zusatzzölle und Währungseffekte", sagte Vorstandschef Peter Stadelmann. Wie sich die 15 Prozent Einfuhrzoll für europäische Produkte in die USA im zweiten Halbjahr auswirkten, sei noch nicht belastbar abzuschätzen. An der führenden Position von Rational im Wettbewerb änderten sie aber nichts.

Deshalb hält Rational an der Prognose fest, dass der Umsatz 2025 um etwa fünf Prozent auf 1,25 Milliarden Euro steigen werde. In den ersten sechs Monaten verzeichnete der Hersteller von Gargeräten für Großküchen in Nordamerika mit elf Prozent sogar die größten Umsatzzuwächse. Konzernweit stieg der Umsatz um vier Prozent auf 606,2 Millionen Euro, im zweiten Quartal allein stand ein Plus von fünf Prozent zu Buche. In Deutschland schrumpfte der Umsatz von Januar bis Juni um zwei Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um drei Prozent auf 153,4 Millionen Euro, die Ebit-Marge gab damit leicht auf 25,3 (25,6) Prozent nach.

