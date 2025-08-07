EQS-News: TIN INN startet Abo-Modell für Geschäftskunden – Fixe Reisekosten für flexible Nutzung

EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

TIN INN startet Abo-Modell für Geschäftskunden – Fixe Reisekosten für flexible Nutzung



TIN INN startet Abo-Modell für Geschäftskunden – Fixe Reisekosten für flexible Nutzung Wassenberg, 7. August 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8), eine der innovativsten Hotelgruppen weltweit, erweitert ihr digitales Plattformmodell um ein abonnementbasiertes Übernachtungskonzept für Unternehmenskunden. Die neue Lösung bietet Firmenkunden planbare Reisekosten bei gleichzeitig hoher Flexibilität – ein weiterer Meilenstein in der konsequenten Digitalisierung des TIN INN Betriebsmodells.

Das Abo-Modell richtet sich an Unternehmen mit hoher Reisetätigkeit im Mittelstands- und Projektumfeld. In drei Staffelpakte („Basic“, „Pro“ und „Unlimited“) erhalten Kunden monatlich ein festes Übernachtungskontingent, das unternehmensintern flexibel übertragbar ist. Die Preise starten ab EUR 600 netto für zehn Nächte.

Ziel ist es, die hohe Wochentagsauslastung der TIN INN Hotels weiter zu steigern und gleichzeitig Kunden eine klare Kostenstruktur sowie ESG-konforme Unterbringung zu bieten. Alle Abo-Kunden profitieren vom 100 % digitalisierten Gästeprozess, kontaktlosem Zugang und zertifiziert nachhaltigen Standorten – inklusive optionalem ESG-Reporting.



Starker finanzieller Hebel bei geringer Komplexität

Berechnungen zeigen: Bereits zehn Abonnements pro Standort generieren jährlich über einen signifikanten Zusatzumsatz bei voller Kostenkontrolle – ein attraktives Modell für Kunden und Betreiber. Dies entspricht einer jährlichen Umsatzsteigerung von 16% pro Standort – bei vollständig digitalem Betrieb und minimalem personellen Mehraufwand. Die Integration erfolgt vollständig über die bestehende digitale Plattform TIN INN OS.



Nico Sauerland, CEO von TIN INN: „Das Abo ist ein logischer nächster Schritt in unserer Plattformstrategie. Es adressiert ein reales Kundenbedürfnis und stärkt gleichzeitig unsere Auslastung, Marge und Wiedererkennbarkeit.“

Die ersten vier Pilotkunden sind bereits seit Juli 2025 in der Umsetzung.



Über TIN INN Holding AG:

Die TIN INN Holding AG („TIN INN“ oder „Gesellschaft“) ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern – ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate.

Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt – Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren.

Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com.



