Werbung ausblenden

FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wechselt zur Deutschen Bank

dpa-AFX · Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat den Weggang von Finanzvorstand Michael Diederich bestätigt. Der 59-Jährige werde zum 30. September aus dem Gremium ausscheiden, hieß es in einer Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Er wechselt in die Wirtschaft und übernimmt bei der Deutschen Bank deren Angaben zufolge eine Führungsposition als globaler Co-Chef der Unternehmensbank.

"Nach zwei sehr intensiven und erfolgreichen Jahren im Vorstand der FC Bayern AG habe ich mich entschlossen, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen", sagte Diederich, dessen Vertrag ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2026 lief.

Nachfolger noch nicht bestimmt

Bis auf Weiteres werden der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl die Aufgaben des Vorstands umsetzen. Über die Nachfolge sowie die zukünftige Aufgabenteilung werde der FCB "zu gegebener Zeit entscheiden", hieß es abschließend.

Erst Ende des vergangenen Jahres war Diederich neues Mitglied des DFL-Präsidiums geworden. Er war damals auf Dreesen gefolgt, der das Amt niedergelegt hatte. Dreesen kandidiert jetzt auch für den Lizenzierungsausschuss der Deutschen Fußball Liga./wma/DP/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Mahlzeit 05.08.2025
Axon liefert, Mercadolibre kämpft, Hims überrascht – was jetzt tun?05. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit
JPMorgan: Zahlen enttäuschen
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken einheute, 08:59 Uhr · dpa-AFX
Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken ein
Quartalsbericht veröffentlicht
Commerzbank hebt Gewinnprognose an - Erwartungen übertroffengestern, 08:35 Uhr · Reuters
Commerzbank hebt Gewinnprognose an - Erwartungen übertroffen
ROUNDUP 2: Bei der Commerzbank wächst die Zuversicht - Aktie im Auf und Abgestern, 13:01 Uhr · dpa-AFX
Vorschau Quartalszahlen
Commerzbank: Konzernumbau zehrt am Gewinngestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
Commerzbank: Konzernumbau zehrt am Gewinn
Weitere Artikel
Werbung ausblenden