Werbung ausblenden

Siemens trotzt der Krise

dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Industrie

München (dpa) - Allen Verwerfungen der Weltwirtschaft zum Trotz verdient Siemens mehr. Der Gewinn stieg im dritten Geschäftsquartal, das beim Münchner Konzern von April bis Juni läuft, um 5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, der Umsatz ebenfalls leicht auf 19,4 Milliarden. Der Auftragseingang legte sogar um ein sattes Viertel auf 24,7 Milliarden Euro zu - vor allem dank Großaufträgen bei der Bahntechnik-Sparte Mobility.

«Mit unserer Leistung im dritten Quartal beweisen wir, dass Siemens trotz eines
volatilen globalen Markts robuste Ergebnisse liefert», betont auch Konzernchef Roland Busch. Sein Finanzchef Ralf P. Thomas bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr.

Gänzlich ungetrübt sind die Zahlen allerdings nicht: Die Sparte Digital Industries (DI), in der Siemens weltweit 5.600 Jobs abbaut, büßte an Umsatz und Ertrag ein. Schuld daran ist allerdings in erster Linie nicht das zuletzt kriselnde Automatisierungsgeschäft, in dem die Nachfrage inzwischen wieder anzieht, sondern ein außergewöhnlich starkes Vergleichsquartal im Vorjahreszeitraum. Damals hatte Siemens vom Verkauf von Softwarelizenzen profitiert. Zudem drückten die Personalrestrukturierungen bei DI mit 70 Millionen Euro aufs Ergebnis - vor allem in der Automatisierung.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

US-Zollhammer
Schweizer fürchten Wirtschaftseinbruchgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Schweizer fürchten Wirtschaftseinbruch
Bei Prognose optimistischer
Siemens Energy kontert US-Zöllegestern, 08:27 Uhr · Reuters
Siemens Energy kontert US-Zölle
Analystenkommentar
Airbus und Rheinmetall gefragt nach Jefferies-Studie04. Aug. · dpa-AFX
Airbus und Rheinmetall gefragt nach Jefferies-Studie
AMD und Super Micro unter Druck | Shopify und Arista starten durch.gestern, 14:59 Uhr · Markus Koch
AMD und Super Micro unter Druck | Shopify und Arista starten durch.
ROUNDUP/Trotz US-Zöllen: Siemens Energy mit Rekordauftragsbuch - Aktie gibt nachgestern, 12:28 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden