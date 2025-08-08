EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: KHD hebt Ergebnisprognose an

EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

KHD Humboldt Wedag International AG: KHD hebt Ergebnisprognose an



08.08.2025 / 12:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 8. August 2025

– Vor dem Hintergrund der aktualisierten Unternehmensplanung und der guten Entwicklung der Ertragslage im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2025 hebt die KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, die Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 an.

Im Gegensatz zu der im März veröffentlichten Prognose, in der beim operativen Ergebnis (EBIT) und der EBIT-Marge leicht negative Werte erwartet wurden, plant KHD nunmehr im Konzernabschluss 2025 für das EBIT und die EBIT-Marge klar positive Werte zu erreichen. Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses plant KHD damit ein deutlich positives Ergebnis vor Steuern (EBT) und einen Konzernjahresüberschuss.

Insbesondere aufgrund der ungünstigen Kursentwicklung der indischen Rupie im Verhältnis zum Euro werden die Umsatzerlöse allerdings niedriger als prognostiziert ausfallen. KHD erwartet Umsatzerlöse, die bis zu 20 % unterhalb des Wertes des Geschäftsjahres 2024 liegen werden.

Ende der Insiderinformation

08.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2181600 08.08.2025 CET/CEST