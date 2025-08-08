Werbung ausblenden

EQS-AFR: Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Österreichische Post AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Österreichische Post AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

08.08.2025 / 08:45 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Österreichische Post AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://assets.post.at/-/media/Dokumente/De/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/H1-2025-Oesterreichische-Post-Halbjahresfinanzbericht.pdf?rev=15073ec6-a65a-482e-9764-473f52d5cdba&_gl=1*gmzsa*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4

Sprache: Englisch

Ort:

https://assets.post.at/-/media/Dokumente/En/Investor-Relations/Quartalsergebnisse/2025/H1-2025/H1-2025-Austrian-Post-Half-Year-Financial-Report.pdf?_gl=1*3qnnfg*_gcl_au*MTE0NTk4OTUyLjE3NDc4MTE0NzM.*_ga*NDM2Nzc4NzkzLjE3NDc4MTE0NzU.*_ga_M3WMVH224H*czE3NTQ2M

08.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Österreichische Post AG
Rochusplatz 1
1030 Wien
Österreich
Internet:www.post.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

2181338 08.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Österreichische Post
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden