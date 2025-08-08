EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 09. Februar 2026; Basispreis EUR 239,45
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.08.2025 / 18:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Spohn Cement Beteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Ludwig
|Nachname(n):
|Merckle
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Heidelberg Materials AG
b) LEI
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Call-Optionen auf Aktien der Heidelberg Materials AG (ISIN DE0006047004)
b) Art des Geschäfts
|Einräumung (Verkauf) von europäischen Call-Optionen auf 300.000 Aktien; Fälligkeit am 09. Februar 2026; Basispreis EUR 239,45
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,1424 EUR
|1.842.720,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,1424 EUR
|1.842.720,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
08.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100106 08.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Wettbewerber von SpaceXFirefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Nordex setzen beeindruckende Rally fortheute, 11:21 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: Mögliches Putin-Trump-Treffen stärkt Infrastruktur-Profiteuregestern, 13:59 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: Ionos nach Zahlen auf Rekordhoch - Freenet unter Druckgestern, 12:32 Uhr · dpa-AFX
RTL erwartet weitere TV-Fusionen nach Sky-Kauf und ProSieben-Bieterkampfheute, 08:01 Uhr · Reuters
EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitunggestern, 10:49 Uhr · EQS Group