Goldpreis legt etwas zu - Medienbericht über US-Zölle auf Gold

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat sich am Freitag trotz eines Medienberichts über mögliche US-Zölle auf das Edelmetall in London wenig verändert. An der Börse wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.400 Dollar gehandelt und damit etwa drei Dollar höher als am Vortag. Die Notierung bewegt sich damit nur leicht in Richtung Rekordhoch, das im April bei 3.500 Dollar erreicht worden war.

Bei den Preisen für Termingeschäfte in New York gab es aber einen deutlichen Anstieg. Hier legten die Notierung im Future-Handel auf mehr als 3.500 Dollar zu.

Die "Financial Times" meldete am Freitag unter Berufung auf eine Mitteilung der US-Zollbehörde Customs Border Protection Agency (CBS), dass Zölle auf importierte Goldbarren mit einem Gewicht von einem Kilo und 100 Unzen verhängt werden. Stark betroffen von einem solchen Einfuhrzoll der USA wäre vor allem die Schweiz. Ein-Kilo-Barren machen einen Großteil der Schweizer Goldexporte in die Vereinigten Staaten aus.

Nach Einschätzung von David Wilson, Rohstoffstratege bei der französischen Bank BNP Paribas herrscht in der Goldbranche derzeit große Verwirrung darüber, ob die neusten Zollbestimmungen auch für Importe von Ein-Kilo-Barren in die USA gelten oder nicht./jkr/jsl/jha/